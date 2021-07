old (Revue)

Vieille est le nouveau thriller de M. Night Shyamalan, qui exploite notre peur de vieillir d’une manière effrayante et efficace.



Nous essayons de prendre soin de nous du mieux que nous pouvons. Nous essayons de bien manger, de faire de l’exercice et de garder notre esprit vif et concentré. À la télévision, nous regardons des athlètes millionnaires défier leur âge avec des routines de récupération et d’entraînement coûteuses, tandis que les infopublicités nous expliquent les dernières crèmes anti-rides et procédures de botox. En tant que société, nous avons terriblement peur de vieillir. Nous voulons profiter pleinement de notre vie le plus longtemps possible, et nous ferons apparemment tout notre possible pour retarder le vieillissement et le début de la mort.

Le dernier film de Night Shyamalan, Vieille, joue sur notre croisade moderne contre la progression naturelle du temps. Au lieu d’un tueur en série, ou d’une entité surnaturelle essayant de traquer et de tuer ses personnages, c’est la décomposition naturelle de leur propre corps. Le film suit une famille qui se rend sur une île de villégiature pour des vacances. Là, ils sont emmenés sur une plage isolée avec d’autres. Alors qu’ils passent du temps sur la plage, des événements étranges commencent à se produire. Bientôt, ils se rendent compte qu’ils vieillissent très vite. Pour ne rien arranger, la plage est incontournable.

Réalisé par : M. Night Shyamalan

Écrit par : M. Night Shyamalan

Avec : Gael Garcia Bernal, Vicky Krieps, Rufus Sewell, Thomasin McKenzie, Alex Wolff

Date de sortie : 23 juillet 2021

Ce que Shyamalan fait avec Vieille est énoncé dans ce qui pourrait être le titre le plus court et le plus approprié de tous les temps pour un film. Il manipule notre peur de vieillir, à travers le catalyseur d’événements surnaturels. Si vous avez vu la bande-annonce, elle explique essentiellement l’intrigue pour vous. Mais bien que l’histoire ne s’écarte pas vraiment de cette seule note, cela ne vous dérangera pas nécessairement car il se passe tellement de choses. Comme les personnages vieillissent à un rythme rapide, ils doivent rapidement se réconcilier avec leur mortalité qui s’épuise rapidement.

Pour les enfants, ils doivent faire face aux défis de devenir adultes en quelques heures. Pour les adultes, ils doivent faire face à des maladies débilitantes et des sens qui se détériorent. Le film fait un bon travail en décrivant les réactions uniques de divers personnages à leurs expériences, même si le dialogue maladroit du script rend la livraison un peu contre nature. Les films de Shyamalan adoptent souvent une approche scientifique pour diagnostiquer le problème et trouver une solution. Vieille se déroule de la même manière, aboutissant à une grande révélation à la fin pour placer les événements du film dans une nouvelle perspective.

En raison de la façon dont le film est construit et se déroule, il est cohérent avec le travail précédent de Shyamalan. Cela signifie que beaucoup des moments les plus effrayants du film sont psychologiquement motivés. Il y a des cas où les personnages ont certaines conditions et ils réalisent donc comment ils vont mourir avant que cela ne se produise réellement, et ils ne peuvent rien y faire. Ensuite, il y a les cas où la mort d’un personnage est soudaine et inattendue, généralement parce qu’une décision désespérée est motivée par la peur.

Cela signifie qu’il y a moins de lien émotionnel avec l’intrigue du film qu’un lien réactionnaire. La bêtise de la prémisse est un obstacle que Shyamalan demande à son public de surmonter relativement tôt dans le film. En effet, sa méthode pour nous présenter les personnages est de faire venir un enfant vers eux et de leur demander leur nom et leur profession. Il y a un sentiment inorganique dans la façon dont le film s’ouvre, mais ce manque de fluidité a toujours été un problème avec lequel Shyamalan a toujours eu du mal, et le film ne repose pas nécessairement sur la capacité du public à s’identifier aux personnages de toute façon.

Ce que le dialogue maladroit permet à Shyamalan de saupoudrer d’indices qui seront nécessaires plus tard pour diagnostiquer la situation et ajouter un contexte à certains événements au fur et à mesure qu’ils se déroulent. Donc, à cet égard, le style sur pilotis est important. Avec une bande-annonce qui raconte essentiellement ce qui se passe, Shyamalan n’essaie pas nécessairement de cacher son intention. Nous savons que quelque chose se passe depuis le début, et nous prenons donc les faits comme nous pouvons les obtenir. En même temps, il démarre les choses sur une sensation décalée. Immédiatement, Shyamalan dit à son public qu’il n’a pas le contrôle.

Une fois les présentations terminées, Shyamalan conduit son public à la plage (littéralement) où les choses deviennent encore plus incontrôlables. La caméra rebondit entre différents personnages alors que de plus en plus de choses choquantes leur arrivent. Ce qui commence comme une journée de détente à la plage où nous savons que quelque chose va mal se terminer dans une situation où cela se passe mal d’une manière que nous n’aurions pas pu imaginer. C’est là que le film s’installe vraiment, car il saute d’une urgence à l’autre. C’est une heure de chaos intense, et ces faits qui nous sont livrés dès le début de manière aléatoire deviennent de plus en plus précieux.

Shyamalan n’a pas peur de démontrer les effets du vieillissement en détail graphique. Alors que la cote PG-13 du film signifie que la caméra fait un panoramique aux moments les plus délicats, Shyamalan s’appuie toujours fortement sur l’horreur corporelle pour démontrer les changements vécus par les personnages. En tant que tels, les effets de maquillage sont assez impressionnants, vieillissant lentement les personnages au cours du film. Pour les jeunes personnages, le film utilise différents acteurs à différents moments du film pour démontrer leur croissance.

Shyamalan utilise même des astuces de caméra fantaisistes pour garder le public sur le bord de leurs sièges. Bien que la majorité du film se déroule dans un seul endroit, le dynamisme est impressionnant. Avec des plans d’établissement larges, la caméra couvre beaucoup de terrain et donne l’impression d’un grand espace ouvert. Cela contredit le cinéma d’horreur typique obsédé par la claustrophobie, car Shyamalan a confiance en son sujet. Les problèmes auxquels les personnages sont confrontés sont tous à l’intérieur d’eux, et aucun espace ouvert ne leur permettra de s’échapper.

Mais toutes les astuces de la caméra ne sont pas efficaces. Certaines des coupes sont très insolites et donnent au film une sensation inégale, presque patchwork. Shyamalan utilise des gros plans de parties du corps du personnage pour éviter d’avoir à regarder leurs visages vieillissants. Ceci est utile lorsqu’il essaie de présenter la prochaine itération de l’un des enfants à mesure qu’ils vieillissent, mais la technique est évidente et atténue donc l’impact de la grande révélation. De même, le film coupe trop souvent une situation pour se concentrer sur une autre. Bien que cela ajoute à la paranoïa et au niveau général de chaos, cela donne l’impression que la perspective est forcée, au lieu d’être naturelle.

En effet, Shyamalan a toujours eu du mal avec la nature brutale de ses films. Vieille n’est pas une vitrine dans la subtilité. Les indices pour comprendre la situation sont exposés clairement, et même prononcés à bout portant par les personnages. Shyamalan a toujours utilisé des motivations de haut niveau, mais il permet rarement à son public de découvrir la vérité par lui-même. C’est presque comme s’il était si fier de son idée qu’il voulait s’assurer que vous ne la manquiez pas.

C’est peut-être le plus gros défaut de Vieille; du point de vue de la narration, il oublie que découvrir la vérité n’est pas la même chose que connaître la vérité. Heureusement, ce film ne se limite pas à révéler les fiers secrets du cinéaste. Par la combinaison de l’horreur physique et psychologique, Vieille trouve un moyen inhabituel de nous effrayer. Il utilise notre propre désir de vie inné mais égoïste contre nous, et fait remonter cette peur à la surface dans un ensemble d’événements très dynamique et implacable. M. Night Shyamalan a déjà fait des folies, mais Vieille est juste dingue.