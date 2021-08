Old-School FPS Quake apparaît sur les sites Web des tableaux d’évaluation pour PS5, PS4

Bonne nouvelle potentielle pour les fans de tireurs d’arène des années 90: Quake semble faire une sorte de retour.

Quelques annonces ont émergé sur deux sites Web d’évaluation de jeux. L’ESRB répertorie un jeu simplement nommé Quake, disponible à la fois sur PlayStation 5 et PS4. Pendant ce temps, le Game Rating and Administration Committee de Corée a répertorié Quake Remastered, selon Gematsu. Les fuites via les sites de notation ne sont presque jamais fausses, il semble donc que la série classique fera bientôt son apparition.

En l’occurrence, aujourd’hui marque le début de la QuakeCon 2021, avec une présentation liminaire qui aura lieu à 17h BST. Le remaster pourrait-il être annoncé lors de ce panel ? Probablement.

Il convient également de noter qu’une description maintenant supprimée pour un panneau QuakeCon ultérieur mentionne une « édition revitalisée » du jeu, et il semble que Machine Games – l’équipe derrière les récents titres de Wolfenstein – soit à la barre.

Tous les yeux sur la QuakeCon, alors. Souhaitez-vous voir le FPS revenir sur PS5 et PS4 ? Rechargez dans la section commentaires ci-dessous.