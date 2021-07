« old » Le nouveau film d’horreur qui surpasse Marvel au box-office

La pandémie de Coronavirus continue d’être présente dans le monde, mais avec l’avancée des vaccins elle a permis la réouverture des cinémas dans différentes villes. C’est pourquoi nous avons commencé à voir de gros chiffres au box-office, bien que ce week-end il y ait eu une surprise que peu imaginaient : ni Black widow, le dernier film de l’univers cinématographique Marvel, ni Space Jam 2, récemment sorti par Warner Bros, sont en tête du classement.

C’est étrange d’y penser, mais c’est la réalité actuelle de ces productions sorties en pleine crise sanitaire et qui ne parviennent pas à s’imposer comme elles l’auraient fait à un autre moment. Dans le cas du cinéma MCU On sait que d’un week-end sur l’autre, il a subi la pire chute de la franchise, tandis que le film avec LeBron James et Bugs Bunny a été touché par de sévères critiques.

À une époque où les grandes entreprises sont celles qui remportent le box-office mondial, il est venu Vieille, le dernier des grands M. Night Shyamalan, après la clôture de sa trilogie de super-héros avec Glass en 2019. Selon les données de Billetterie Mojo, Lors de son premier week-end aux États-Unis, il a rapporté 16,5 millions de dollars, battant largement Snake Eyes, Black Widow et Space Jam 2..

Qu’est-ce que l’Ancien? Voici son résumé : « Cet été, le cinéaste visionnaire M. Night Shyamalan nous présente un thriller effrayant et mystérieux sur une famille qui, en vacances dans un paradis tropical, découvre que la plage isolée où ils décident de se détendre pendant quelques heures les fait en quelque sorte vieillir rapidement … réduisant sa vie entière à un seul jour « .

Il devait initialement être lancé en février de cette année, mais Covid-19 l’a empêché. Malgré cela, ce grand complot, accompagné d’un grand casting (Gael García Bernal, Eliza Scanlen, Thomasin McKenzie, Aaron Pierre, Alex Wolff), a donné lieu à un nouveau succès au box-office pour le réalisateur de Le sixième sens Oui Le protégé, en plus d’avoir les avis positifs des critiques.