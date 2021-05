Old, le film terrifiant de M. Night Shyamalan avec Gael García Bernal

M. Night Shyamalan est connu pour être l’un des réalisateurs contemporains qui a le mieux su articuler le Horaire du thriller psychologique. Ce genre est donc à l’époque l’un des plus attractifs, mais l’un des plus difficiles à filmer, puisqu’il faut très bien recréer le suspense dans chacune des scènes. Et le cinéaste a pu le faire sans problème. Sixième sens, le village, signes et fragmenté ce ne sont là que quelques-uns des films avec lesquels il a conquis le public.

Et cette année, il revient sur grand écran avec un film vraiment terrifiant de la main de Gaël Garcia Bernal. C’est la première collaboration entre le cinéaste et l’acteur mexicain et, apparemment, ce sera épique. Nous vous disons tous les détails de Vieille, le nouveau film d’horreur réalisé par M. Night Shyamalan. Bande-annonce, date de sortie et bien plus encore.

Ancien, le nouveau de M. Night Shyamalan avec Gael García Bernal







Vieille suit l’histoire d’une famille qui décide de partir en vacances dans une destination tropicale exotique. Un de ces jours où ils vont à la plage pour se détendre et se détendre, quelque chose d’étrange commence à prendre le dessus. Tout à coup, ils verront comment ils commencent à vieillir de manière accélérée et trouver un moyen de sortir de cet enfer sera le plus difficile.

Le casting du film est également composé de García Bernal de Vicky krieps, connue pour sa performance dans Le fil fantôme, Rufus Sewell, Ken Leung, Nikki Amuka-Bird, Abbey Lee, Aaron Pierre, Alex Wolff, Eliza Scanlen, Emun Elliott, Kathleen Chalfant et Thomasin McKenzie, qui est devenu célèbre pour son rôle dans Lapin Jojo, le film du réalisateur néo-zélandais Taika Waititi.

L’affiche de Old, le nouveau film de M. Night Shyamalan (Photo: Universal)



Le film raconte la mise en scène et la production de M. Night Shyamalan, tandis que le scénario est samedi dans un roman graphique de Pierre Oscar Levy Oui Frederik Peeters, appel Château de sable. Le film pourra être vu sur grand écran au milieu de cette année. Au Mexique, le 23 juillet, en Argentine le fera la semaine suivante, le 29 juillet.