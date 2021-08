Old Henry Trailer : Tim Blake Nelson sert à Stephen Dorff un petit-déjeuner Western Omelette Bullet

Tim Blake Nelson est le homesteading parfaitement modeste Henry, travaillant sa terre avec son fils. Il tombe sur un homme en fuite, touché à la poitrine et portant une sacoche pleine d’argent. Trois hommes sont à ses trousses. Que doit faire le doux Henri ? Venez les armes à feu dans le vrai style western spaghetti, c’est ce que, dans la bande-annonce de premier regard pour le nouveau western le vieux Henri.

le vieux Henri est un western d’action sur un fermier veuf et son fils qui recueillent avec prudence un homme mystérieux et blessé avec une sacoche d’argent. Lorsqu’un groupe d’hommes prétendant être la loi vient chercher l’argent, le fermier doit décider à qui faire confiance. Défendant un siège de sa ferme, le fermier révèle un talent pour le port d’armes qui surprend tous ceux qui remettent en question sa véritable identité.

Henry a mené une vie simple jusqu’à ce que l’attaque contre sa maison et sa famille l’oblige à révéler ses talents de flingueur qui remet en question sa véritable identité. Tim Blake Nelson incarne Henry, avec un casting comprenant Scott Haze, Gavin Lewis, Trace Adkins et Stephen Dorff. Décrit par l’écrivain et réalisateur Potsy Ponciroli, il dit qu’il s’agit d’un « micro western », ajoutant qu’il s’agit d’un « petit conte simple se déroulant dans une chronologie alternative où un personnage historique authentique joue dans un monde fictif ».

Les travaux antérieurs de Tim Blake Nelson prête au personnage Henry en ce que nous l’avons vu comme le doux et doux Delmar O’Donnell dans le classique du frère Coen Ô frère, où es-tu? Et puis nous avons été charmés par le crooner jovial sans méfiance qui tournera également son arme contre quiconque le séduira dans le retour dans l’univers des Coen dans La ballade de Buster Scruggs. Puis-je dire que j’aime qu’ils incorporent son doux chant dans les deux films ? Cela ajoute tellement aux deux films.

Stéphane Dorff est, bien sûr, le repoussoir parfait pour Nelson, car nous ne sommes pas étrangers à le voir comme un méchant à la bouche intelligente, à double croisement et armé d’une arme à feu. Nous n’aurons également aucun problème à suspendre notre incrédulité pour Trace Adkins, membre de Grand Ol’ Opry, lauréat d’un prix Grammy, un homme qui dans sa vraie vie a eu sa deuxième femme, Julie, lui a tiré dessus lors d’une querelle domestique mettant une balle dans les deux poumons et les deux cavités inférieures de son cœur, jouant le rôle d’un fermier poussiéreux/d’armes à feu. Incidemment, il n’a même jamais porté plainte contre son ex-femme. Scott Haze jouera notre homme blessé avec l’argent et un secret.

Toute l’équipe a des projets intéressants en préparation. Nelson a celui de Guillermo del Toro Pinocchio ouverture à temps pour Noël et Guillermo del Toro Allée des cauchemarsen post-production. Stephen Dorff aura bientôt ville du paradis dans les théâtres où il joue aux côtés de John Travolta et Bruce Willis racontant l’histoire de Ryan Swan (Willis) alors qu’il se fraie un chemin à travers le monde du crime hawaïen pour se venger du caïd qui a assassiné son père. Et nous pouvons garder les yeux ouverts pour trois autres westerns venant d’Adkins. Quant à Scott Haze, on peut le voir dans Jurassic World : Dominion, qui devrait sortir le 10 juin 2022. le vieux Henri flambe dans les salles le 1er octobre.

Sujets : Le vieil Henri