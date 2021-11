Olaf présente une affiche a le bonhomme de neige congelé recréant des classiques de Disney

Disney a récemment publié une toute nouvelle affiche pour la nouvelle collection de courts métrages, Olaf présente. La nouvelle série met en vedette Olaf sous les projecteurs alors qu’il passe de bonhomme de neige à showman, tout en assumant les rôles de producteur, d’acteur, de costumier et de constructeur de décors pour son « récit » unique de cinq contes animés Disney préférés. Le charismatique et polyvalent Olaf démontrera son flair théâtral, alors qu’il assume des rôles emblématiques comme une sirène, un génie, un roi lion (et la plupart des rôles intermédiaires), alors qu’il divertit Arendelle avec ses délicieuses versions abrégées de ces bien-aimés. contes. Vous pouvez consulter la nouvelle affiche récemment publiée ci-dessous.

45secondes.fr VIDÉO DU JOUR

La nouvelle série animée est basée sur la scène de Congelé 2 quand Olaf raconte les événements du premier film au Northuldra, et à la fin de l’histoire plus tard à Marshmallow et les Snowgies. Josh Gad revient pour exprimer Olaf avec l’animateur vétéran de Disney Hyrum Osmund à la direction et Jennifer Newfield à la production. Idina Menzel dans le rôle d’Elsa, Kristen Bell dans le rôle d’Anna, Jonathan Groff dans le rôle de Kristoff et Frank Welker dans le rôle de Sven sont également de retour aux côtés de Josh Gad. Si vous ne l’avez pas déjà fait, vous pouvez également regarder la bande-annonce officielle de Olaf présente au dessous de.

Avant la première de la série, Olaf présente le réalisateur Hyrum Osmond, la productrice Jennifer Newfield et la vedette principale Josh Gad avaient récemment parlé avec des membres de la presse des origines de la nouvelle collection de courts métrages. Olaf présente sont des versions idiotes des films classiques de Disney, permettant à Olaf de Gad de recréer certains films bien-aimés. « Revoir des moments de tous les films était une joie », se souvient Gad. « Plus précisément, les films avec lesquels j’ai grandi. J’avais cet âge parfait pendant le deuxième âge d’or de Disney Animation. Je me souviens avoir vu La petite Sirène dans le théâtre et être comme, qu’est-ce que c’est? Cela ressemble à un spectacle de Broadway à l’écran. C’était comme la première fois que je me souviens avoir applaudi dans un théâtre après la fin des chansons. Donc, revenir en arrière et revisiter spécifiquement ces films était un rêve devenu réalité. Apprendre à jouer sur les traces de mon idole, Robin Williams dans le monde d’Aladin. Hyrum et Jen peuvent vous dire que c’était une sorte de pincement pour moi-même, une expérience très émouvante. »

La productrice Jennifer Newfield a accepté, notant que pouvoir jouer avec ces éléments était une joie immense. « Je pense que c’était le thème de toute la production », a déclaré Newfield. « Je pense que nos efforts de collaboration, un peu dans la façon dont nous nous y sommes pris, étaient dans ce sens… Nous savions que nous pouvions prendre des libertés, ce qui n’est pas souvent le cas, surtout dans l’animation. Il faut être très précis avec nos décisions. Je pense que l’aspect ludique tout au long du processus, de l’écriture du scénario aux sessions d’enregistrement, jusqu’aux animateurs capables de prendre un peu les rênes… de pouvoir simplement profiter de cette liberté est vraiment gentil. »

Pour le réalisateur Hyrum Osmond, la joie est venue d’avoir des interprétations différentes de numéros musicaux comme « A Whole New World » de Aladin. « Pour moi, et cela correspond un peu à ce que disait Josh, ces films étaient la raison pour laquelle je voulais être une animation », a expliqué Osmond. « Je voyais Aladin comme huit fois au théâtre. Je me souviens avoir été époustouflé par ces films. C’était quelque chose de spécial, presque un hommage à ces films si inspirants… Prendre la liberté de ne pas se prendre trop au sérieux. Je pense que c’est tellement amusant, surtout quand vous commencez à raconter ces choses du point de vue de cet Olaf pur et naïf, de la façon dont il le voit. Vous ne pouvez pas vous empêcher d’avoir certains de ces moments amusants. »

Josh Gad a également noté: « Ce que j’aime dans ce que nous avons pu faire avec Olaf, c’est – c’est impératif pour moi, et je pense que toutes les personnes impliquées dans la franchise – qu’aucun de ces personnages, et en particulier Olaf, stagner. Il y a un élément de croissance et de développement. J’aime penser dans le premier Gelé, Olaf est un nouveau-né », a poursuivi Gad. « Il est innocent et a tellement de questions. Dans Congelé 2, c’est un adolescent. Il commence à traverser cette crise existentielle. Je pense que dans chacun des courts métrages et en cours de route, il y a cette croissance subtile qui se produit en lui et je pense qu’il est important de le garder intéressant et dynamique. Vous n’avez jamais l’impression de le voir faire la même chose encore et encore. Il y a de nouvelles rides. Tant que nous avons des opportunités pour que des éléments originaux l’apportent, alors je pense que le ciel est la limite avec [Olaf]. »

Jennifer Newfield a ensuite ajouté: « Ce qui est si bien aussi, c’est avec ce projet de construire à partir de nous-mêmes en tant que Disney – en utilisant certains des contes que nous avons racontés qui sont familiers, et en s’appuyant sur des contes de fées qui existaient même avant l’époque d’Olaf. Il s’appuie sur cela. Ainsi, la partie autoréférentielle de celui-ci grandit presque avec ses connaissances et sa conscience de soi, et sa capacité à faire des choses aveuglément et à s’amuser à pousser une certaine logique ou un certain type de chose avec lequel tout le monde est d’accord fait partie de grandir. Je peux le voir dans ce projet aussi. «

Ce sens stupide du style et de la comédie dans les courts métrages a également permis une expérience de production libératrice et a apporté un plus grand élément de collaboration. « Comme beaucoup de gens l’ont probablement remarqué, l’idée collective commune de cette séquence dans Congelé 2 que nous avons rebondi sur les gens en avaient envie », a déclaré Newfield. « Tout était déjà ensemencé. Nous savions que quelque chose devait grandir et en devenir… [Osmond] Je savais qu’il y avait d’autres personnes dans le studio qui avaient aussi la même pensée, et ont apporté beaucoup de sessions de brainstorming, ce que j’ai adoré, nous permettant de faire rebondir les idées… Les scripts sont devenus si longs parce que nous étions en train de faire nos valises tous ces moments incroyables. » En observant les cinq films qui ont été choisis pour être adaptés en courts métrages, Hyrum Osmond a expliqué : « Ils ont été assez enfermés très tôt. C’était juste. Comme, ces cinq… Et il y a plus à dire. Ces cinq, j’avais l’impression que ce sont eux [for now]. »

Dans les cinq nouvelles collections de courts métrages, Olaf racontera les histoires uniques provenant de Emmêlé, Le roi Lion, Moana, La petite Sirène, et Aladin. Chaque segment montrera Olaf se moquant des histoires classiques tout en embrassant l’esprit des films qui ont défini une génération de fans de Disney. Studios d’animation Walt Disney Olaf présente lancé exclusivement sur Disney+ le vendredi 12 novembre 2021, à l’occasion du Disney+ Day, qui était également le 12 novembre.

Sujets : La Reine des Neiges, Disney Plus