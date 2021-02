Ola Kaellenius, PDG de Mercedes-Benz: «Une voiture est bien plus qu’un appareil connecté»

Alors que Mercedes-Benz surprend le monde avec le premier tableau de bord entièrement en verre et numérique (Hyperscreen) dans une voiture et que sa première voiture compacte 100% électrique est révélée (EQA), la directrice exécutive de la société, Ola Kaellenius, nous parle de la transformation qui est en marche dans votre marque, qui ne manquera cependant pas de promouvoir les mêmes valeurs qui en ont fait la plus grande marque de voitures de luxe depuis plus de 130 ans.

Qu’attendez-vous du marché maintenant que nous commençons une nouvelle année et que le monde est déterminé à se libérer de ce cauchemar appelé Covid-19?

Ola Kaellenius – J’ai une vision optimiste. Il est vrai que nous avons eu une année 2020 horrible à tous les niveaux et le secteur automobile ne fait pas exception, la production et les ventes ayant cessé au premier semestre de l’année dernière. Mais au second semestre, nous avons amorcé une reprise notable, avec le marché chinois comme moteur, mais d’autres marchés pertinents montrant des signes encourageants de reprise.

Et les indicateurs favorables s’étendent à notre performance environnementale puisque nous avons réussi à terminer l’année en Europe dans le respect des normes d’émission pour 2020 en Europe, ce qui nous paraissait très difficile à atteindre lorsque nous avons démarré l’année dernière. Bien sûr, nous sommes conscients que nous avons encore beaucoup de pandémie devant nous avec ces nouveaux postes vacants, mais au fur et à mesure que les vaccins commenceront à être administrés à la population, la situation aura tendance à s’améliorer progressivement.

Voulez-vous dire que votre flotte de véhicules immatriculés l’année dernière était conforme à la réglementation européenne?

Ola Kaellenius – Oui, et comme vous l’avez remarqué, cette tendance va s’intensifier avec tous ces nouveaux modèles, totalement ou partiellement électriques (ce qui signifie que nous voulons toujours nous conformer). Je ne peux pas vous dire la valeur finale des émissions de CO en g / km deux – ayant même une valeur interne que nous avons calculée – car le numéro officiel de l’Union européenne ne sera rendu public que dans quelques mois.

Pensez-vous que la gamme de modèles EQ recevra un accueil chaleureux de la part des consommateurs? EQC ne semble pas avoir généré beaucoup de ventes …

Ola Kaellenius – Eh bien … nous avons lancé EQC même au milieu des confinements généraux en Europe et cela a limité, bien sûr, ses ventes. Mais au second semestre, les choses ont commencé à changer, pour tous nos xEV (NDLR: les hybrides brancher et électrique).

Nous avons vendu plus de 160 000 xEV l’an dernier (en plus de 30 000 smart électriques), dont environ la moitié au dernier trimestre, ce qui montre l’intérêt du marché. Il s’agissait d’une augmentation d’une part de 2% à 7,4% dans le cumul de nos ventes en 2020 par rapport à 2019. Et nous voulons augmenter cette dynamique positive en 2021 avec cette vague de plusieurs nouveaux modèles, tels que EQA, EQS, EQB et EQE et les nouveaux hybrides brancher avec environ 100 km d’autonomie électrique. Ce sera une révolution dans notre offre.

Mercedes-Benz n’était pas à l’avant-garde du lancement d’automobiles 100% électriques conçues à partir de zéro en tant que telles, mais en adaptant les plates-formes de véhicules à moteur à combustion pour cette application. Cela a imposé certaines limites aux véhicules eux-mêmes. A partir d’EQS, tout sera différent …

Ola Kaellenius – Les décisions que nous avons prises étaient les plus judicieuses étant donné que la demande de véhicules électriques était encore assez résiduelle ces dernières années. D’où le pari sur des plates-formes ambivalentes, utilisables à la fois dans les systèmes de propulsion traditionnels et électriques, comme l’EQC qui fut le premier. Cette architecture totalement spécifique pour les voitures électriques sera utilisée dans au moins quatre modèles et chacun de ces modèles aura accès à Hyperscreen, à commencer par EQS, bien sûr.

Hyperscreen est une sorte de «revanche» contre startups de la Silicon Valley?

Ola Kaellenius – Nous ne voyons pas les choses de cette façon. L’objectif d’offrir une technologie innovante est constant dans notre entreprise et c’est dans ce contexte que nous avons réalisé ce premier tableau de bord entièrement rempli d’un écran OLED haute résolution et incurvé.

Surtout ces quatre dernières années, avec le pari sur le système d’exploitation MBUX, nous avons clairement défini que le numérique serait l’avenir des tableaux de bord dans nos voitures. Et lorsque nous avons décidé de développer Hyperscreen, il y a environ deux ans, nous voulions voir ce que nous pourrions faire et les avantages que cela apporterait à nos clients.

Il est toujours d’actualité que la première voiture avec un tableau de bord tout en verre provienne d’un constructeur automobile «traditionnel»…

Ola Kaellenius – Il y a plusieurs années, nous avons décidé d’augmenter les investissements dans tout ce qui concerne la technologie numérique de manière exponentielle. Nous avons créé hubs numérique dans différentes parties du monde, de la Silicon Valley à Pékin, nous avons embauché des milliers de professionnels dans ce domaine … bref, ce n’est pas quelque chose de nouveau pour nous et c’est inévitable si nous voulons être les leaders de cette industrie .

Mais déjà en 2018, lorsque nous avons lancé le premier MBUX au CES, nous avons laissé de nombreuses personnes les sourcils levés. Je vous donne un chiffre: le montant moyen dépensé par le client en contenu numérique dans un modèle compact Mercedes-Benz (construit sur la plateforme MFA) a plus que doublé (presque triplé) ces dernières années, et ce dans le segment le plus voitures abordables. En d’autres termes, nous ne faisons pas cela pour satisfaire les rêveries de nos ingénieurs électroniciens … c’est un secteur d’activité au potentiel énorme.

Le fait que l’intérieur de l’EQS soit montré plus que l’extérieur (dans sa conception finale de série) est-il un signe clair que l’intérieur de la voiture est désormais plus important que l’extérieur?

Ola Kaellenius – Nous avons profité du Consumer Electronics Show (CES) pour présenter des technologies individuelles, car c’est ce qui a du sens (nous n’avons pas montré l’intérieur de l’EQS, les sièges, etc., mais une technologie individuelle). C’est ce que nous avons fait en 2018 lorsque nous avons dévoilé le premier MBUX au monde et nous revenons maintenant à cette formule pour Hyperscreen, même si elle était présentée virtuellement, mais dans le cadre du CES, bien sûr. Cela n’implique pas moins d’emphase sur le design extérieur, bien au contraire, qui reste une priorité absolue.

Le problème de la distraction du conducteur devient de plus en plus sensible avec l’augmentation des écrans sur le tableau de bord de la voiture et il est clair que les commandes vocales, tactiles, gestuelles et de suivi oculaire sont le moyen de minimiser ce problème. Mais de nombreux conducteurs ont du mal à gérer ces nouveaux écrans pleins de sous-menus et cela affecte même l’évaluation et de nombreuses nouvelles voitures dans des rapports de satisfaction client d’une grande importance. Reconnaissez-vous ce problème?

Ola Kaellenius – Nous avons appliqué plusieurs systèmes de contrôle généraux Hyperscreen, parmi lesquels je souligne celui qui évite vraiment les distractions du conducteur: je veux dire la technologie de suivi oculaire qui permet au passager avant de regarder un film et au conducteur de ne pas le voir: s’il cherche un quelques secondes en direction de l’écran passager, le film s’éteint, jusqu’à ce qu’il redirige son regard vers la route. C’est parce qu’il y a une caméra qui surveille constamment vos yeux.

Nous avons conçu un système spectaculaire et avons passé des centaines d’heures à réfléchir à tous les aspects qui devaient être pris en charge à ce niveau. En ce qui concerne la complexité d’utilisation, je plaisante souvent à mes ingénieurs en disant que le système doit être si facile à utiliser que même un enfant de cinq ans ou un membre du conseil d’administration de Mercedes-Benz est capable de le faire. oui.

Plus sérieusement, si vous me donnez 10 minutes, je peux vous expliquer comment ce concept Hyperscreen «couche zéro» fonctionne dans son intégralité, ce qui est vraiment intuitif et simple à contrôler. Ce saut de l’analogique au numérique a été fait par beaucoup d’entre nous sur nos téléphones portables et maintenant quelque chose de similaire va être définitif également à l’intérieur des voitures.

D’un autre côté, le nouveau système de reconnaissance vocale / vocale est si avancé et évolué que si le conducteur ne trouve pas de fonction, il peut littéralement parler à la voiture qui exécutera toute instruction qui pourrait ne pas être trouvée par les utilisateurs.

Bon nombre des nouveaux écrans de contrôle des voitures que nous utilisons deviennent pleins d’empreintes digitales après un certain temps d’utilisation. Sachant que votre nouveau tableau de bord est entièrement en verre, y a-t-il une évolution importante dans les matériaux pour éviter de le diminuer?

Ola Kaellenius – Nous utilisons le verre le plus cher et le plus avancé d’Hyperscreen pour rendre cela moins évident mais, bien sûr, nous ne pouvons pas contrôler ce que les utilisateurs mangent dans la voiture … mais le concessionnaire vous propose un bon chiffon pour nettoyer l’Hyperscreen une fois et pour tout dans un moment.

Voulez-vous dire qu’il n’y a aucun moyen de revenir sur cette voie de la numérisation de l’intérieur de la voiture?

Ola Kaellenius – La voiture reste un produit physique. Si vous achetez la télévision la plus chère et la plus sophistiquée au monde, vous ne la placerez pas au centre de votre salon à côté de meubles bon marché avec un design et des matériaux élémentaires. N’a pas de sens. Et nous voyons la situation de manière similaire dans le cas de l’automobile.

Un écran Hyperscreen avec le meilleur de la technologie et du design entouré d’objets au design exclusif, tels que des bouches d’aération qui ressemblent à celles d’un maître joaillier. La fusion de l’analogique et du numérique définit l’environnement de luxe, dans une pièce comme dans une Mercedes-Benz.

Quel est le potentiel économique de la nouvelle génération de MBUX? Est-il limité au prix que le client paiera pour cet équipement ou va-t-il beaucoup plus loin, avec des opportunités de revenus via les services numériques?

Ola Kaellenius – Un peu des deux. Nous sommes conscients qu’il existe des sources de revenus récurrentes, des opportunités de transformer certains des services numériques à l’intérieur d’une voiture en abonnements ou en achats chez le concessionnaire ou même plus tard, et plus nous ajoutons de fonctionnalités aux voitures, plus nous avons d’opportunités pour les explorer. revenus. L’objectif de chiffre d’affaires total pour les «revenus numériques récurrents» est de 1 milliard d’euros de bénéfices en 2025.

Application Mercedes me

Alors que les automobiles commencent à devenir de plus en plus les smartphones sur roues, les rumeurs sur l’arrivée, plus ou moins imminente, d’Apple dans le secteur automobile sont de plus en plus constantes et audibles. Cela vous préoccupe-t-il davantage?

Ola Kaellenius – Je ne commente généralement pas la stratégie de nos concurrents. Mais je veux faire une observation qui semble pertinente et qui n’est souvent pas prise en compte. Une voiture est une machine très complexe, pas seulement ce que nous voyons dans le domaine de l’infodivertissement et de la connectivité.

C’est aussi principalement tout ce qui a à voir avec les systèmes d’assistance à la conduite, avec le châssis, avec les moteurs, avec le contrôle de la carrosserie, etc. Lorsque vous fabriquez une voiture, vous devez penser à la voiture en tant que telle et si nous pensons aux quatre principaux domaines qui définissent les véhicules, la connectivité et la partie infodivertissement ne sont que l’un d’entre eux.