Ola finalise l’acquisition de GeoSpoc, pour développer des images satellites en temps réel pour les cartes

05 octobre 2021 14:35:52 IST

Ola a annoncé mardi avoir acquis le fournisseur de services géospatiaux GeoSpoc, une initiative qui aidera la plate-forme de covoiturage à développer des technologies pour rendre la mobilité accessible et pratique à travers les véhicules partagés et personnels.

Le président et PDG d’Ola, Bhavish Aggarwal, a déclaré dans un tweet : « La nouvelle mobilité nécessitera des cartes et des services géospatiaux meilleurs et plus récents. Nous faisons le premier pas pour les construire en acquérant @GeoSpoc. équipe pour construire l’avenir des services de localisation ! »

Il n’a cependant pas divulgué les détails financiers.

La nouvelle mobilité nécessitera des cartes et des services géospatiaux de meilleure qualité et plus récents. Nous faisons le premier pas pour les construire en acquérant @GeoSpoc. Hâte de travailler avec @DhruvaRajan et équipe pour construire l’avenir des services de localisation ! https://t.co/HLuegI3vcP pic.twitter.com/9rB8SC6J1Z – Bhavish Aggarwal (@bhash) 5 octobre 2021

Dans un article de blog, il a déclaré que des services géospatiaux améliorés contribueraient également grandement à améliorer la planification urbaine, notamment les réseaux routiers, de meilleurs transports publics et la prévention des embouteillages.

« Dhruva et son équipe de scientifiques et d’ingénieurs géospatiaux rejoindront Ola pour développer des technologies qui rendront la mobilité universellement accessible, durable, personnalisée et pratique, à travers des véhicules partagés et personnels », a-t-il ajouté.

Bien que les entreprises n’aient pas divulgué le nombre d’employés, GeoSpoc est estimé à plus de 80 employés.

Aggarwal a expliqué qu’à mesure que la mobilité partagée et personnelle pénétrera plus profondément pour couvrir 50 à 100 % de la population indienne dans les années à venir, les cartes devront s’améliorer de diverses manières.

« Les options de transport multimodal auront besoin d’une intelligence géospatiale pour comprendre les avantages uniques de chaque option et fournir des suggestions en conséquence. Les cartes devront prendre en compte une vision tridimensionnelle du monde à mesure que les modèles de mobilité aérienne tels que les drones deviennent plus courants », a-t-il déclaré. .

Aggarwal a déclaré que des cartes précises et riches avec un contexte utilisateur élevé devraient être disponibles pour la population au-delà des 100 premiers millions d’utilisateurs.

Il a ajouté que l’imagerie satellite en temps quasi réel devrait être incorporée dans les cartes pour permettre une meilleure compréhension de la qualité des routes, ainsi que des améliorations telles qu’éviter les rues mal éclairées la nuit pour des raisons de sécurité, même s’il s’agit d’un itinéraire plus rapide.

En outre, la conduite autonome aura besoin de cartes HD et 3D qui offriront une visualisation supérieure, des mises à jour dynamiques en temps réel basées sur la route, le trafic et les conditions météorologiques.

« Nous avons les données et l’expertise pour construire cela en utilisant notre compréhension approfondie des mouvements des consommateurs ainsi que notre vaste réseau de 2, 3 et 4W qui fournissent des détails géo-spatiaux sans précédent.

« Nous pouvons superposer ces données avec de nouvelles sources telles que l’imagerie satellite et les flux visuels de notre réseau au sol pour créer des » cartes vivantes « qui incarnent le paysage changeant de notre monde », a ajouté Aggarwal.

Lire aussi : Ola Electric lève plus de 200 millions de dollars de financement

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂