Ola Electric proposera des essais sur invitation uniquement des scooters électriques S1, S1 Pro dans quatre villes à partir du 12 novembre

Norauto Trottinette Électrique Xiaomi Mi Electric Scooter 1 S Noir

La Trottinette électrique XIAOMI Mi Electric Scooter 1 S Noire est une trottinette performante et confortable. Elle dispose de 30 km d’autonomie et d’un double système de freinage. Elle vous permettra de vous déplacer en toute sécurité quelque soit votre utilisation. Tout d’abord, elle se plie et se déplie rapidement. Elle se démarre en quelques secondes afin que vous puissiez l’utiliser rapidement et quand vous voulez. Elle dispose de cellules li-ion de 18650 pour une capacité de 275 kWh, d’où sa grande autonomie. Elle dispose d’un régulateur de vitesse et d’un système de récupération d’énergie (énergie récupérée lors d’un freinage longue durée). Elle dispose également d’un double système de freinage. Pour finir, elle dispose de pneus antidérapants et d’amortisseurs de 8,5 pouces pour plus de confort. L’application Mi Home et le bluetooth permettent de vérifier la vitesse de conduite et la batterie restante en temps réel sur votre smartphone.