Ola Electric embauche l’ancien chef du design Jaguar Wayne Burgess pour façonner les futurs modèles

Ola Electric renforce son équipe de conception, avec son premier scooter électrique prévu pour le lancement plus tard cette année, et une petite voiture électrique en préparation également, pour laquelle la société a fait appel à Wayne Burgess en tant que vice-président du design. Ola Electric mettra en place un centre de conception mondial à Bengaluru pour son unité de véhicules de tourisme, avec un autre centre de ce type prévu à Londres. On s’attend à ce que le quatre-roues Ola Electric soit une petite voiture de ville abordable avec une autonomie limitée, mais qui pourrait apporter la mobilité électrique au grand public.

Le réseau Hypercharger proposé par la société couvrira à la fois les deux-roues électriques et les quatre-roues.Ola Electric pourrait donc déjà avoir une longueur d’avance si l’infrastructure de charge est en place avant le lancement.

Burgess a travaillé pour Jaguar Land Rover en tant que concepteur en chef et directeur de la conception pendant la majorité des deux dernières décennies, a contribué à façonner des voitures comme la Jaguar XF, F-Type, S-Type, XK et XF, sans oublier les voitures de la Special. Division des opérations de véhicules (SVO) comme les projets 7 et 8, et le I-Pace E-Trophy.

Burgess a rejoint Jaguar Land Rover en 1997, suivi d’un passage de deux ans chez Aston Martin Lagonda aux côtés de Ian Callum dont sont nés les DB9 et V8 Vantage, avant de revenir chez JLR en tant que concepteur en chef. En 2019, Burgess a été nommé responsable du design et vice-président de Geely Design UK, pour des marques telles que Lotus, Lynk and Co., Proton, etc. En 2020, Burgess a rejoint Paramex, une société de conseil en conception et ingénierie basée au Royaume-Uni.

