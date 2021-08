Oklahoma, une mère de 11 enfants a aidé à sauver 10 filles de l’équipe de robotique féminine d’Afghanistan

Allyson Reneau n’a pas pu dormir le 3 août chez elle à Oklahoma City.

La maman de 11 enfants, diplômée de Harvard en 2016 avec un master en relations internationales et politique spatiale américaine, ne pouvait penser qu’à des filles à l’autre bout du monde.

Plus précisément, l’Afghan Girls Robotic Team, un groupe de filles âgées de 16 à 18 ans qui ont surmonté des difficultés afin de poursuivre leur amour de l’ingénierie et de la robotique en Afghanistan.

Reneau, 60 ans, a rencontré les filles pour la première fois grâce à son travail au conseil d’administration d’Explore Mars.

« En 2019, lors de notre conférence annuelle Humans to Mars, nous avons choisi d’envoyer l’équipe de robotique afghane à la conférence », a déclaré Reneau à 45secondes.fr Parents. « En tant que mère de neuf filles et deux fils, je me suis immédiatement connectée avec les filles. »

Reneau est restée en contact avec les filles au fil des ans, et alors que les rapports faisant état d’une prise de contrôle par les talibans se multipliaient, elle avait le sentiment accablant que l’équipe de filles pourrait être en danger.

« Je ne savais pas par où commencer, mais je ne pouvais pas m’en empêcher, a déclaré Reneau. « Je me suis dit ‘Qu’est-ce que j’ai dans la main ? Par où puis-je commencer ?’ Je me sentais un peu impuissant. »

L’entrepreneur et auteur savait qu’elle devait utiliser son réseau, alors elle a commencé à passer des appels.

« J’ai appelé le sénateur Jim Inhofe, car il est le membre le plus haut placé de la commission des services armés », a déclaré Reneau, ajoutant que le sénateur l’avait mise en contact avec la liaison militaire du Sénat. « Mais il a rapidement été submergé par le besoin d’aider nos citoyens américains. Alors cette piste s’est refroidie. »

Le 9 août, Reneau a décidé de s’envoler elle-même pour le Qatar.

« J’ai décidé que lundi, je vais juste m’envoler pour le Qatar – comme un acte de foi – et voir ce que je peux faire », a-t-elle expliqué. « Parfois, l’action ouvre juste des portes, (mais) j’y allais seul, et je me dis ‘Est-ce que je connais quelqu’un au Qatar ?' »

Avant de prendre l’avion, Reneau a passé un dernier coup de fil « Je vous salue Marie ».

« Je me suis souvenu que mon ancien colocataire à Washington il y a quelques années a été transféré au Qatar », a expliqué Reneau. « Elle a dit qu’elle travaillait à l’ambassade des États-Unis au Qatar… elle était sûre que son patron approuverait d’aider les filles. »

Reneau et son ancienne colocataire se sont immédiatement mises au travail avec les papiers nécessaires.

« Elle a rédigé une demande et j’ai rassemblé tous leurs passeports », a déclaré Reneau. « Elle est retournée à l’ambassade à minuit et a travaillé toute la nuit pour préparer les documents (et) les paquets pour les filles. »

Mais ce n’était pas aussi simple que d’organiser des documents et de faire monter les filles dans l’avion.

« Ils étaient dans une mer de chaos avec huit millions d’habitants et une ville à l’autre bout du monde », a déclaré Reneau AUJOURD’HUI, ajoutant que les troubles à Kaboul allaient à l’encontre de l’effort. « Une grande partie du travail que j’ai fait avec l’ambassade a duré toute la nuit, et je dois travailler toute la journée. C’est épuisant. »

« C’est une fenêtre d’opportunité très étroite », a-t-elle déclaré à propos de l’effort. « Je savais que si je ne franchissais pas cette porte maintenant, c’est maintenant ou jamais. Parfois, vous n’avez qu’une seule chance. »

Après un vol annulé, dix filles de l’équipe ont été évacuées avec succès.

« Nous avons pu les avoir du côté militaire américain (de l’aéroport), donc ils ont été protégés là-bas en attendant (et) le prochain SMS que j’ai reçu était qu’ils étaient en vol », a déclaré Reneau.

Les filles ont été transportées par avion vers un endroit sûr, où elles pourront poursuivre des études supérieures.

Reneau a déclaré à AUJOURD’HUI qu’elle hésitait au départ à célébrer, mais lorsqu’elle a su qu’une partie de l’équipe était absente, elle est devenue émue.

« Toute l’émotion, deux semaines de travail pour eux, ça m’a frappé d’un coup », a-t-elle déclaré.

Au moment de la publication, Reneau et une équipe de personnes au Moyen-Orient travaillaient toujours pour aider 25 filles supplémentaires de l’équipe de robotique, ainsi que leurs mentors, à quitter l’Afghanistan.

