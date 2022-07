"OK Google" ne fonctionne pas : que faire si l’Assistant Google pose des problèmes ?

Partager

Nous expliquons les méthodes qui peuvent vous aider à résoudre les problèmes avec l’assistant Google sur votre mobile.

L’assistant Google est l’un des outils les plus utiles que vous puissiez utiliser sur votre mobile Android, cet assistant qui vous aide avec tout ce dont vous avez besoin simplement en utilisant votre voix. Cependant, il est possible que l’assistant Googleégalement connu sous le nom d’Assistant Google, ne fonctionne pas correctement sur votre smartphone. Par conséquent, nous allons expliquer diverses solutions que vous pouvez utiliser si cette fonction vous pose des problèmes.

Si dire « Ok Google » n’active pas l’assistant, Ouest il ne te comprend pas bien quand tu lui parles, il est évident que quelque chose ne va pas. Heureusement, plusieurs méthodes sont disponibles pour vous aider à résoudre ces problèmes afin que vous puissiez désormais utiliser n’importe quelle commande vocale de Google Assistant chaque fois que vous en avez besoin. Nous expliquons chacun d’eux étape par étape et avec des captures d’écran.

Confirmez que l’assistant Google est activé

La première chose que vous devez faire est de confirmer que l’assistant Google est activé. Cela peut être une méthode très « stupide », mais il est possible qu’elle ait été désactivée sur votre téléphone à un moment donné sans s’en rendre compte et, par conséquent, elle ne réponde pas à vos appels. Dites « Ok Google » ou balayez vers le haut depuis le coin inférieur droit depuis l’écran. Si l’assistant apparaît, vous aurez confirmé qu’il est activé et que ce n’est pas le problème.

Confirmer que la commande vocale est activée

Si l’assistant Google s’active avec le geste, mais pas avec la commande vocale, il se peut que la commande vocale soit désactivée. C’est quelque chose que vous pouvez solution rapide à partir de ses propres paramètres de l’assistant en suivant ces étapes :

Ouvrez l’application Google et appuyez sur votre photo de profildans le coin supérieur droit. Entre en « Réglages ». Accéder à « Assistant Google ». Entre en « Ok Google et Voice Match ». Cochez la case « Ok Google » dans la section « Cet appareil ».

De cette façon, l’assistant Google sera activé à chaque fois que vous direz « Ok Google », même lorsque l’écran est éteint ou que vous utilisez une application. En activant cette commande, l’assistant répondra le plus souvent à chaque fois que vous l’appelez.

Mettre à jour l’application Assistant Google

Le problème qui empêche l’assistant Google de fonctionner correctement sur votre appareil est peut-être que vous n’avez pas mis à jour l’application vers la dernière version disponible. Pour le réparer, suivez ces étapes :

ouvrir l’application Jouer au magasin. Recherchez l’application Assistant Google. Cliquez sur le bouton « Mettre à jour » pour télécharger et installer la dernière mise à jour.

Si vous ne voyez que les boutons « Désinstaller » et « Ouvrir », alors l’application Google Assistant est maintenant à jour à la dernière version. Par conséquent, ce n’est probablement pas la cause du problème. Au fait, si vous voulez qu’il soit toujours à jour, vous pouvez activer le bouton « Mettre à jour automatiquement » en cliquant sur le bouton à trois points dans le coin supérieur droit de sa page dans le Play Store.

Désactiver le mode d’économie de batterie

Une autre raison qui peut empêcher l’Assistant Google de fonctionner correctement est que avoir le mode économie de batterie activé sur votre mobile. De cette manière, le fonctionnement de certaines fonctions, telles que l’assistant lui-même, peut être limité. Pour le résoudre, voici la procédure à suivre :

Ouvrez les paramètres de votre smartphone. Entrez dans la rubrique « Tambours ». Accéder à « Mode économie de batterie ». Désactiver la fonction « Mode économie de batterie » en cliquant sur la case de droite.

Apprenez-lui correctement à reconnaître votre voix

Vos problèmes avec l’assistant Google peuvent également être dus au fait que ce il ne reconnaît pas bien votre voix car vous n’avez pas bien effectué la procédure nécessaire. Ne vous inquiétez pas, car vous avez la possibilité de le refaire pour que, maintenant, l’assistant puisse reconnaître votre voix avec une clarté totale. De cette façon, lorsque vous l’activez avec « Ok Google » ou demandez quelque chose, il comprendra parfaitement ce que vous avez dit. Voici comment vous pouvez enregistrer votre modèle vocal :

Ouvrez l’application Google et appuyez sur votre photo de profil dans le coin supérieur droit. Entre en « Réglages ». Accéder à « Assistant Google ». Entre en « Ok Google et Voice Match ». appuyez sur « Modèle vocal ». Choisir « Recréer le modèle vocal » et suivez les étapes indiquées.

Revoir la configuration des paramètres

Enfin, la cause du problème peut aussi être due à un configuration incorrecte des paramètres de l’Assistant Google. Pour cette raison, nous vous recommandons d’entrer dans la page de configuration de l’assistant, comme nous l’avons expliqué dans les méthodes précédentes, et de consulter chacun des paramètres. Par exemple, il est possible que les langues ne sont pas configurées correctementdonc l’assistant ne vous comprend pas lorsque vous lui parlez.

