«OK Computer»: le dernier (et sombre) chef-d’œuvre des années 90 | 45S

Considéré au moment de sa sortie comme un futur chef-d’œuvre, «OK Computer» de Radiohead a eu 24 ans ce mois-ci. Ses prophéties sur un avenir dystopique, une solitude aliénante et une distanciation sociale semblent avoir été plus qu’accomplies aujourd’hui. Et les critiques n’avaient pas tort: ​​il s’est avéré être un chef-d’œuvre, peut-être l’un des derniers du genre.

Nous sommes en 1997 et une ère de musique se meurt. le britpopLe mouvement qui n’avait été vénéré (et commercialisé) furieusement que deux ans plus tôt semblait désormais démodé et terne. «Be Here Now» d’Oasis, l’un des albums les plus attendus de l’histoire, avait été une déception et les radios commençaient à se remplir de Spice Girls et Backstreet Boys. Dans ce climat, Thom Yorke et sa compagnie sont arrivés pour gâcher davantage la fête du groupe de rock. Et ils l’ont fait magistralement le 27 mai 1997 lorsque leur troisième album, «OK Computer», est sorti dans les magasins de musique.

Entre l’isolement du monde et une maison hantée

Cependant, l’histoire de cette production a commencé quelques années plus tôt. En 1995 pour être exact. Alors qu’ils terminaient la tournée de leur travail précédent, Les courbures, Brian Eno a approché le groupe pour leur demander de participer à l’album de charité L’album d’aide. C’est ainsi qu’ils ont enregistré «Lucky». Cette chanson était le point de départ du nouvel horizon du groupe, ce que Tom Yorke appellerait « Le reflet de ce que nous voulions faire était comme la première marque sur le mur ».

Avec ‘Les courbures«Radiohead avait clairement indiqué qu’ils étaient bien plus que du« fluage ». Le disque s’était très bien vendu et son label, EMI, avait fait don de 100 000 € pour son prochain projet. En outre, ils ont soulagé la pression d’avoir une date limite d’achèvement des travaux. Ainsi, au début de 1996, le groupe s’est rendu au studio Canned Applause, un endroit rural près de Didcot dans l’Oxfordshire. L’idée était d’enregistrer dans un endroit non conventionnel qui les éloignerait des distractions. En juillet de cette année, les premières chansons du nouvel album sont sorties: «Electioneering», «No Surprises», «Subterranean Homesick Alien» et «The Tourist».

Didcot, une ville britannique de l’Oxfordshire, a été le lieu choisi pour l’enregistrement de «Ok Computer» au début de 1996. Quelques mois plus tard, le groupe a quitté la salle.

Cependant, le gang décide de quitter les lieux en raison des conditions dans lesquelles ils se trouvaient. Selon les mots du bassiste Colin Greenwood, «Il fallait uriner dans le coin car il n’y avait ni toilettes ni eau courante. Nous étions au milieu de la nature rurale « . Le changement a été la Cour Sainte-Catherine, une maison élisabéthaine avec 9 chambres, un escalier en pierre et une salle de bal spacieuse. Ces espaces ont été utilisés comme ingrédients du son du groupe: les échos de «Exit Music (For a Film)» ont été obtenus dans ces escaliers froids et majestueux; tandis que «Karma Police», «Let Down» et «Airbag» ont été enregistrés dans la salle de bal. C’est aussi là qu’ils ont fini de façonner une chanson qui durait à l’origine 14 minutes: «Paranoid Android».

Il n’est pas exagéré de dire que le lieu a été déterminant pour façonner l’esprit de l’album, ce que Thom Yorke avait l’habitude de dire dans les interviews à l’époque:

« Nous avions déjà les chansons, mais [el lugar] nous a fait les toucher d’une manière étrange. C’était une maison hantée. «

St. Catherine’s Court, un solaire élisabéthain et, selon le groupe, hanté a été le cadre décisif pour créer le son de «Ok Computer».

Finalement, en janvier 1997, le groupe s’est rendu à Londres où ils ont fait le mastering final et, voila, l’album était prêt à la satisfaction du groupe et à l’horreur de leur maison de disques.

Le chef-d’œuvre que personne n’a vu venir

Capitol a qualifié l’album de « suicide commercial » et a critiqué le manque de singles radiophoniques. En fait, ils étaient déçus de ne pas avoir quelque chose comme « Creep ». En outre, ils ont prédit que, espérons-le, ils ne vendraient que 500 000 exemplaires.

Bien que les maisons de disques aient commencé à voir l’album comme un échec commercial en raison de son manque supposé de singles, le groupe a persisté à faire «faire leur chemin».

Malgré cela, Parlophone a décidé de soutenir l’album avec une stratégie marketing non conventionnelle qui consistait, entre autres, à poster des affiches dans les stations de métro avec des phrases de Fitter Happier, le 7e. disque coupé. Phrases, au fait, pas amicales comme ça l’homme est un « Cochon dans une cage avec des antibiotiques. »

La stratégie marketing consistait à publier des affiches dans le métro de Londres. Apparemment, cela a donné de très bons résultats

La stratégie a fonctionné: l’album a fait ses débuts au numéro 1 au Royaume-Uni, comme il le ferait pendant deux semaines consécutives. De plus, c’était le huitième album le plus vendu de cette année. Tout un exploit pour un groupe considéré, jusque-là, comme la sœur cadette du britpop.

La Bohemian Rhapsody des années 90 ou les nouveaux «Animals» de Pink Floyd?

Le numéro suivant était le premier single. Le groupe a insisté pour en faire « Paranoid Android ». Les dirigeants des maisons de disques n’avaient plus de cheveux à arracher. Ils ne pouvaient pas concevoir qu’une chanson de plus de six minutes, sans un « refrain accrocheur » et avec 4 sections musicales différentes puisse réussir. En fait, le même bassiste, Colin Greenwod, a reconnu que la chanson « C’était à peine radiable »; mais ils ont insisté sur leur choix. La chanson a fait ses débuts sur « The Evening Session » de BBC Radio 1 en avril 1997.

Le clip emblématique de la chanson est un problème distinct. Produit par l’illustrateur et animateur suédois Magnus Carlsson, il met en vedette Robin, également la star de la série animée pour adultes du même nom. Selon Tom Yorke, «Quand est venu le temps de faire la vidéo de cette chanson, beaucoup de gens nous ont dit que ce serait génial si nous en faisions une autre comme » Street Spirit « , noir et noir. Eh bien, en fait, non. Nous nous sommes beaucoup amusés à faire cette chanson, donc ça a dû vous faire rire. Je veux dire, ça devrait être malade aussi. «

Et c’était le cas.

La vidéo présente Robin et son ami Benjamin plongeant dans un monde de propriétaires de bars louches, de gays vêtus de cuir, de toxicomanes, de sadomasochistes, de fous et d’autres personnages psychotiques. Mtv a diffusé largement la vidéo, bien qu’il s’agisse d’une version censurée. Cependant, ce fut un grand succès. À cette époque, les critiques louaient déjà l’album qu’ils qualifiaient de «révolutionnaire et visionnaire».

Et comme dans tous les cas de succès, les comparaisons ne manquaient pas. Paranoid Android a été comparé aux œuvres de Pink Floyd du milieu des années 1970 et, en particulier, à « Bohemian Rhapsody » de Queen. Et bien que le groupe ait reconnu que cette chanson du légendaire 1975 « A Night at The Opera » avait influencé la construction du thème, le guitariste Ed O’Brien a nié avoir cherché « Créez la Rhapsodie bohème des années 90 ». De plus, Jonny Greenwood considérait que Paranoid Android était « Trop tendu et simple » pour rivaliser avec le thème de la reine.

Ce qui est également vrai, c’est que le groupe a réalisé entre 30 et 40 versions de « Paranoid Android » avant d’atteindre la dernière. Selon les mots du groupe, le plus dur était d’enchaîner trois chansons différentes en une seule. Pour y parvenir, ils se sont inspirés de « Happiness Is a Warm Gun » des Beatles. Sur ce travail, Colin Greenwood a avoué avoir ressenti «Comme des garçons irresponsables qui faisaient […] quelque chose de mauvais, puisque personne n’écrit une chanson de six minutes et demie avec autant de changements, c’est ridicule. Mais ce n’était pas le cas. En fait, la chanson est allée directement à la troisième place du UK Singles Chart cette année-là et est considérée par le magazine Rolling Stones comme l’une des 500 plus grandes chansons rock de tous les temps.

Une actualité étonnante

«Ok Computer» a été acclamé par la critique de son temps. Plus de deux décennies après sa sortie, l’album est toujours incroyablement d’actualité (et terrifiant). Ses critiques du postmodernisme, du triomphe de la technologie sur l’humanité et du désespoir dans une société où chacun est de plus en plus seul sont des cris dont les échos sont plus que jamais d’actualité. En fait, en 2003, le magazine Rolling Stone l’a classé 162ème des 500 meilleurs albums de tous les temps. D’autres magazines spécialisés comme NME ou Melody Maker le considèrent comme l’un des meilleurs albums des années 90 et de l’histoire.

Les magazines spécialisés continuent de considérer « Ok Computer » comme l’un des meilleurs albums de l’histoire

Et est-ce que «Ok Computer» était l’un des jalons les plus représentatifs entre Britpop et sa soirée sans fin, et le rock alternatif introspectif et sombre qui arriverait avec force au début des années 2000. En fait, des groupes comme Bloc Party, Coldplay et Muse ont a reconnu l’album comme l’une des influences décisives du son qu’ils avaient à cette époque.

Ce ne sont pas seulement ses atmosphères apocalyptiques et mornes qui la rendent actuelle, mais son esprit. Cette vision du monde, peut-être prophétique dans le lointain 1997; mais cela reste valable pour tous ceux qui ont fait de cet album une partie de la bande originale de leur vie. Et le garçon en vaut la peine.

Verrons-nous pour le 25e anniversaire une tournée de Radiohead jouant le «OK Computer» en entier? Rêver ne coûte rien, mais en attendant on peut voir la vidéo du concert que Radiohead a donné à Lima en avril 2018, qui est sortie cette semaine sur la chaîne YouTube du groupe. Il y a 4 des 12 pistes sur «Ok Computer». Comme pour en profiter intensément devant l’ordinateur, en disant Ok au ciel gris que tu as vu à Lima ces jours-ci.