OJ Simpson Conspiracy Theory: Le fils d’OJ Simpson a-t-il tué Nicole Brown et Ron Goldman?

Même si cela fait des décennies qu’OJ Simpson a été jugé pour le meurtre de son ex-épouse Nicole Brown Simpson et de son ami Ron Goldman, les détails et l’issue de l’affaire continuent de diviser les opinions et d’envoyer les théoriciens du complot dans une frénésie.

La dernière théorie à prendre son envol, étayée par de nombreuses preuves convaincantes, place le fils aîné d’OJ sur les lieux des meurtres mortels du 12 juin 1994.

La théorie du complot d’OJ Simpson elle-même n’est pas nouvelle.

Le livre du crime OJ est innocent et je peux le prouver par l’enquêteur privé de Dallas, William Dear, écrit en 2012, soulignait des preuves qui pourraient incriminer Jason Simpson. C’était également une théorie clé dans le documentaire de la BBC de 2000 OJ Simpson: The Untold Story.

Mais grâce à certains TikToks bien documentés, la théorie est en train de renaître.

Qui est Jason Simpson, le fils d’OJ Simpson?

Jason Simpson est né en 1970, premier fils d’OJ et deuxième enfant de son premier mariage avec Marguerite L. Whitley.

Jason n’avait que 7 ans lorsque son père a commencé à sortir avec Nicole Brown alors qu’il était encore marié à la mère de Jason. Ses parents ont divorcé en 1979 et OJ s’est marié et a père deux autres enfants avec Nicole.

Jason a eu une enfance difficile. Sa plus jeune sœur issue du premier mariage d’OJ, Aaren, 1 an, s’est tragiquement noyée dans la piscine familiale des mois après le divorce de ses parents.

Le livre de Dear suggère que Jason a commencé à abuser de l’alcool, de l’ecstasy et de la cocaïne dès l’âge de 14 ans et présente des dossiers médicaux qui montrent 3 tentatives de suicide enregistrées.

Au moment où les meurtres de Nicole Brown Simpson et Ron Goldman ont eu lieu, Jason Simpson était aux prises avec des problèmes de santé mentale et un casier judiciaire.

Quelles preuves suggèrent que Jason Simpson a tué Nicole Brown et Ron Goldman?

L’enquête de Dear, qui dure depuis 18 ans, présente une liste exhaustive de preuves qui corroborent le verdict de non-culpabilité du jury, tandis que le documentaire de la BBC laisse entendre qu’il n’y a jamais eu suffisamment de preuves pour mettre OJ à la barre.

Les deux sources ont avancé plusieurs suggestions sur qui d’autre pourrait être responsable de la mort de Nicole et Ron, mais certaines des preuves les plus accablantes indiquent Jason Simpson.

1. Jason Simpson a un passé criminel.

Les rapports de police indiquent que Jason a été arrêté au moins 4 fois avant les meurtres. Ces arrestations comprennent un DUI, la conduite avec un permis suspendu, et plus particulièrement l’agression avec une arme mortelle.

Jason avait violemment attaqué une petite amie avec un couteau, la tuant presque, et en avait agressé une autre dans les années précédant la mort de sa belle-mère en la poignardant. Au moment du meurtre, il était en probation pour avoir attaqué son patron avec un couteau de cuisine.

S’il a été allégué qu’OJ était également un auteur de violence domestique, il n’était pas connu pour avoir utilisé des armes dans ses attaques.

2. Jason a un trouble de rage diagnostiqué.

Jason avait reçu un diagnostic de trouble de rage intermittent, communément appelé syndrome de Jekyll et Hyde. Cela le rendrait sujet à des accès de colère et de violence.

Simpson était connu pour avoir perdu connaissance et avait été interné dans un hôpital à plusieurs reprises après avoir entendu des voix dans sa tête. Alors qu’on lui avait prescrit Depakote pour faire face à la colère et aux crises d’épilepsie, le livre de Dear dit qu’il avait arrêté de prendre ses médicaments dans les mois qui ont précédé les meurtres.

Le livre, le documentaire et un vaste Interne du milieu des affaires L’article laisse entendre que le mobile de Simpson pour les meurtres était un accès de rage inexpliquée. Interne du milieu des affaires déclare également que le soir des meurtres, Brown était censé dîner au restaurant où Jason travaillait, mais a changé d’avis à la dernière minute, peut-être sans en informer son beau-fils.

3. Son journal intime révèle des pensées violentes.

Chers journaux obtenus appartenant à Jason qui parlaient de vouloir blesser quiconque avait fait du tort à ses proches.

Une note intitulée «Cher Jason» démontre des pensées maniaques et décrit l’écrivain comme étant trois personnes. Les experts en écriture ont conclu que Jason avait écrit la note lui-même.

4. Les preuves matérielles relient Jason à la scène du meurtre.

Un «bonnet de montre marine» en tricot noir trouvé sur les lieux ne correspondait à aucune fibre trouvée sur OJ Le chapeau était également recouvert de poils de chien. OJ ne possédait pas de chien mais Jason en avait.

Les photographies trouvées dans le casier de stockage de Jason montrent que Jason portait fréquemment des casquettes de montre. Une image, datée du 24/03/93, montre Jason assis avec son chien tout en portant une casquette identique à celle trouvée sur le site du meurtre.

Le LAPD a trouvé 15 empreintes digitales inconnues au domicile de Nicole à Brentwood où le meurtre a eu lieu, dont aucune ne correspondait aux empreintes d’OJ. La police a également omis de les comparer aux empreintes de Jason.

Il y avait aussi du sang et de la peau trouvés sous les ongles de Nicole qui ne correspondaient pas à l’ADN d’OJ.

Ron Goldman, une ceinture noire de 3e degré, a été retrouvé avec des mains meurtries suggérant qu’il avait riposté contre son agresseur. OJ s’est déshabillé pour LAPD un jour après les meurtres et n’a montré aucun signe d’ecchymose. L’ADN de Jason n’a jamais été demandé par la police ni interrogé par le LAPD.

4. Un couteau a été trouvé dans le casier de stockage de Jason.

Dear a acheté le contenu d’un casier de stockage appartenant à Jason au moment des meurtres, qui contenait un couteau correspondant à la description de l’arme du crime.

Les couteaux suisses et stiletto appartenant à OJ ont été exclus comme armes du crime, mais un scientifique légiste engagé par Dear pour examiner le couteau de Jason a conclu que la crosse du couteau correspondait à la blessure subie par Nicole au sommet de sa tête.

Jason avait déjà fréquenté l’Académie de l’armée et de la marine et un ancien camarade de classe a déclaré à Dear qu’il avait été formé au combat au corps à corps ainsi qu’à l’entraînement au couteau de campagne. OJ, d’autre part, était connu pour détester la vue du sang.

5. Jason n’a pas d’alibi.

Le LAPD a déterminé que les meurtres avaient eu lieu entre 21 h 45 et 22 h 05. Après 21h50, Jason était seul et n’a aucun alibi qui puisse être soutenu par quelqu’un d’autre.

Au restaurant où il travaillait, la carte de pointage de Jason pour la nuit du 12 juin était manuscrite même si l’horloge électronique fonctionnait, ce qui signifie que son alibi pouvait être faux.

Jason était connu pour avoir une relation d’amour / haine avec la mère de ses plus jeunes frères et sœurs et était peut-être furieux qu’elle ne soit pas venue le voir au travail.

6. OJ a embauché une équipe de défense pour Jason.

Dans les jours qui ont suivi les meurtres et quatre jours avant sa propre arrestation, OJ a embauché le principal avocat pénaliste Carl Jones pour représenter son fils aîné. Cependant, Jason n’avait même jamais été interrogé par la police et ne faisait pas l’objet d’une enquête pour les meurtres.

Si un client est accusé à tort de meurtre, l’argument le plus logique pour un avocat de la défense est de suggérer qui, autre que son client, pourrait être responsable. Pourtant, la défense de «l’équipe de rêve» d’OJ n’a pas tenté de le faire. Est-il possible que cela soit dû au fait qu’OJ protégeait son fils contre l’incrimination?

