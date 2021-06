Oh Wow, on dirait qu’un jeu Marvel XCOM est en route

Pensez à toutes les meilleures combinaisons du monde, et nous vous élèverons celle-ci : Marvel et Firaxis. Selon une fuite, le développeur XCOM travaille sur un nouveau jeu de stratégie sur le thème des super-héros, et il ne faut pas être un génie pour imaginer à quoi cela ressemblerait. Le titre a été signalé pour la première fois dans une fuite Reddit plus tôt dans la journée, mais Bloomberg Le journaliste Jason Schreier a depuis corroboré l’histoire – bien qu’il ne sache pas si le titre sera annoncé à l’E3 2021 plus tard ce mois-ci.

D’autres projets à venir de 2K Games, selon la fuite, incluent un spin-off de Borderlands avec Tiny Tina ainsi qu’un titre fou sur le thème de Cthulhu appelé Codename Vault. Oh, et l’éditeur prépare également NBA 2K22, car bien sûr que c’est le cas.

De toute évidence, le jeu Marvel est potentiellement le point culminant ici, nous espérons donc qu'il sera officiellement annoncé dans les semaines à venir.