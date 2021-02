Oh non! Le mème est de retour! Maintenant, nous aurons Pepsi Man avec Ray Tracing!

L’une des bêtes les plus bizarres prend vie. Un utilisateur a travaillé sa magie et maintenant nous avons ray tracé Pepsi Man.

Les personnes les plus âgées de l’endroit se souviendront sûrement de Pepsi Man, car il est considéré comme l’un des jeux vidéo les plus étranges de tous les temps. C’était en fait un titre publicitaire pour la société de boissons gazeuses qui lui a donné son nom, et il a été publié en 1999 pour la première PlayStation. Eh bien maintenant reviens Pepsi Man avec Ray Tracing quand personne n’avait demandé.

Nous pensions que ce ne serait qu’un curieux souvenir, mais un utilisateur a décidé d’honorer le jeu et d’améliorer ses visuels avec la technologie actuelle. Il n’a pas été coupé même avec le ray tracing.

On peut le voir en action, avec des airs renouvelés, grâce à une vidéo mise en ligne sur YouTube par l’utilisateur Banana Pictures. Cela nous permet de voir de petits morceaux du projet; un travail qui se distingue par le choix du jeu à remodeler visuellement.

Pepsi Man a maintenant l’air avec des graphismes et des textures renouvelés et semble beaucoup mieux qu’il y a 22 ans, comment pourrait-il en être autrement. Mais même ainsi, cela semble toujours être un titre surréaliste. Vous pouvez le voir en action sous ces lignes.

La vérité est que, étant donné que Pepsi Man était un coureur sans fin dans lequel il fallait simplement sauter et esquiver les obstacles, l’aspect visuel repensé que l’auteur susmentionné vous donne ne tient pas mal.

Gardez à l’esprit qu’il s’agit d’un projet créé par une seule personne, et qu’il est également très respectueux du jeu original.

Bien sûr, si la nouvelle du retour de Pepsi Man sous la forme d’un « remake officieux » vous a excité, nous sommes désolés de devoir vous donner de mauvaises nouvelles. Vous ne pourrez pas y jouer. L’auteur a déclaré qu’il l’avait fait comme un projet personnel pour travailler et s’améliorer avec Unity, et qu’il n’avait aucune intention de partager le logiciel.

Étant donné que le jeu vidéo était pratiquement un outil de marketing et que les logos et les images appartiennent à Pepsi Co, vous pourriez avoir des ennuis car il serait illégal pour vous de le distribuer; bien qu’il ait confirmé qu’il continuera à montrer des progrès.