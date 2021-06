« Oh mon Dieu, je suis dans la gueule d’une baleine »: écoutez comment ce plongeur a survécu à une épreuve effrayante

Michael Packard travaillait au large des côtes de Provincetown, dans le Massachusetts, vendredi, lorsqu’il a vécu une expérience déchirante qui sera sûrement une histoire de baleine à raconter pour les années à venir.

Selon NBC Boston, Packard, un plongeur commercial de homard, se trouvait dans environ 45 pieds d’eau lorsqu’il a été avalé par une baleine à bosse.

« Je veux juste clarifier ce qui m’est arrivé aujourd’hui. Je plongeais dans le homard et une baleine à bosse a essayé de me manger », a écrit Packard, 56 ans, dans un article sur Facebook.

« J’étais dans sa bouche fermée pendant environ 30 à 40 secondes avant qu’il ne remonte à la surface et me recrache. Je suis très meurtri mais je n’ai pas d’os cassés. » Packard a ensuite remercié l’équipe de sauvetage de Provincetown pour l’avoir aidé.

Étonnamment, Packard a été libéré de l’hôpital de Cape Cod avec seulement des blessures mineures et a pu rentrer chez lui pour récupérer, selon Cape Cod Times.

« Je viens de sentir que ce camion m’a heurté », a déclaré Packard à NBC Boston. « Et tout s’est assombri… J’ai juste pensé : ‘Est-ce que je viens de me faire manger par un requin blanc ?’ Et puis j’ai dit : ‘Non, je ne sens aucune dent.’ Et j’ai dit : ‘Oh mon Dieu, je suis dans la gueule d’une baleine. Avec sa gueule fermée.' »

Les requins blancs ont été un incontournable au large de Cape Cod ces derniers étés, mais les rencontres avec des baleines sont beaucoup plus rares, selon ce que Charles « Stormy » Mayo, scientifique principal et expert en baleines au Center for Coastal Studies de Provincetown a déclaré au Temps de Cape Cod.

Packard, dont le travail de plongeur est déjà risqué, s’est rendu compte qu’il avait de sérieux problèmes lorsqu’il n’a pas pu trouver le régulateur de son réservoir d’oxygène et n’avait aucun moyen de s’échapper.

Packard a déclaré à NBC Boston qu’à l’époque, il pensait à sa famille, y compris sa femme et ses deux fils, âgés de 12 et 16 ans, et pensait que c’était la fin pour lui.

« C’est comme ça que tu vas aller, Michael, » dit-il. « C’est comme ça que tu vas mourir. Dans la bouche d’une baleine… J’ai juste pensé : ‘Est-ce que je vais juste manquer d’air et suffoquer ? Est-ce qu’il va m’avaler ?' »

Heureusement, la baleine a craché Packard après ce qu’il a estimé à environ 30 à 40 secondes.

« Je viens d’être jeté hors de sa bouche dans l’eau. Il y avait de l’eau vive partout. Et j’étais juste allongé à la surface, flottant. »

Packard a déclaré qu’il souffrait « d’une douleur extrême » et pensait que ses jambes avaient été cassées, mais qu’il n’avait qu’un genou disloqué et des « lésions aux tissus mous » dues à son épreuve, ce qui semble mineur par rapport au sort possible de devenir le déjeuner d’une baleine.

« Le médecin dit que je vais bien. Dieu merci », a-t-il déclaré.

Packard prévoit de se remettre à l’eau et de poursuivre la plongée au homard dès qu’il ira mieux et espère que ce sera bientôt.

