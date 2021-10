Oh Hell No de Jack Black perd un glaçon pour un mandat de vaccination

Après s’être déjà inscrit pour apparaître dans la prochaine comédie de Sony Oh enfer non, Ice Cube s’est séparé du projet en raison d’un désaccord signalé sur les vaccinations. Par THR, le rappeur et acteur a reçu une demande des producteurs de se faire vacciner afin d’être autorisé sur le plateau, et il est maintenant hors du film après avoir refusé de le faire. Ni Sony ni Cube n’ont encore fourni de commentaire officiel sur l’actualité.

Glaçon aurait co-vedette avec Jack Black avait son casting dans Oh enfer non élaboré. Black produit également le film avec Matt Tolmach et Kitao Sakurai (Mauvais voyage) est à bord pour diriger. Le plan est de commencer le tournage cet hiver à Hawaï, et il a été signalé par les producteurs que toutes les personnes impliquées dans le casting doivent être vaccinées. Différents plateaux de tournage ont utilisé différents rôles en ce qui concerne les protocoles de santé et de sécurité liés à Covid.

Maintenant que Cube est sorti, Oh enfer non retardera la production afin qu’une nouvelle star puisse remplir le rôle principal aux côtés Jack Black. Le mot est que Cube aurait gagné un salaire de 9 millions de dollars pour avoir joué dans le film, et sa sortie a conduit à des spéculations sur les raisons pour lesquelles il a également quitté le prochain film de boxe Silex fort. Ce film s’est arrêté après seulement un jour de tournage en raison de la pandémie en 2020, et on ne sait pas actuellement pourquoi Cube a exactement quitté ce projet, mais le film est également en attente jusqu’à ce qu’un nouvel acteur soit trouvé.

Un film que Cube essaie depuis des années de faire aurait été Vendredi dernier, la quatrième et dernière tranche prévue du vendredi séries. Après la mort de John Witherspoon en 2019, Cube a fustigé New Line Cinema pour ne pas avoir réussi à faire la suite alors que l’acteur était encore en vie. Plus tôt cette année, Cube a révélé deux idées qu’il avait eues pour Vendredi dernier, avec une histoire suivant Craig (Ice Cube) et Day-Day (Mike Epps) essayant de survivre en prison, pour finir dans un centre de désintoxication dirigé par Smokey (Chris Tucker). Un autre concept qu’il a expliqué comme le script « parfait », mais n’a pas pu obtenir le feu vert du studio.

« Et pour une raison quelconque, ils se disaient: » Eh bien, la partie histoire d’amour, je ne comprends pas vraiment. » J’étais comme, ‘Qu’est-ce que le putain?' », a expliqué Cube sur Kevin Smith SModcast. « Cette merde est si infime dans toute cette histoire. C’est si petit. Pourquoi retenez-vous toute une franchise? C’était toutes des conneries. »

La bonne nouvelle est que Cube dit qu’il n’a pas totalement abandonné Vendredi dernier. Bien qu’il reconnaisse la mort d’importantes stars de la série comme John Witherspoon et Tiny Lister Jr., Cube dit qu’il veut toujours « le retour de ce putain de film. Comme le dit l’acteur, « Vous savez, je veux récupérer ma merde, alors Je peux aller faire mon film. »

Avec Oh enfer non hors de l’équation, peut-être qu’Ice Cube réexaminera ses efforts pour obtenir Vendredi dernier du sol. Le film n’a pas de date de sortie officielle. Cette nouvelle nous vient du Hollywood Reporter.

