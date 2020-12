Offset pose avec le nouveau Lambo tout en appelant les haineux: « Vous voulez ma vie »

Le rappeur semble profiter du cadeau d’anniversaire de luxe qu’il a reçu de sa femme Cardi B.

Les véhicules de luxe sont un favori parmi les rappeurs, mais seuls quelques-uns peuvent correspondre à la collection Offset. La star de Migos et sa femme Cardi B ont fait le tour de leurs garages et dire qu’Offset aime garder une voiture de toutes les couleurs est un euphémisme, il était donc logique que le cadeau d’anniversaire de Cardi à son mari en soit un qu’il n’oublierait jamais. La semaine dernière, Cardi et son équipage ont célébré le 29e anniversaire d’Offset, et l’un des moments forts de la soirée a été lorsqu’elle lui a présenté la Lamborghini Aventador SVJ plaquée or à 600 000 €. L’excitation d’Offset était palpable car il était complètement choqué que la voiture lui appartienne, mais maintenant il pose avec sa dernière course pour fléchir sur ceux qui pourraient critiquer son style de vie. Le rappeur a publié une photo sur Instagram qui le montre assis sur le capot de sa nouvelle Lambo tout en portant une coupe assortie. «Parle derrière mon dos parce que tu veux ma vie Mais prends ça avec Dieu, il me l’a donnée», écrivit-il dans la légende. Alors qu’il montre son cadeau d’anniversaire de sa femme bien-aimée, les fans de Migos attendent toujours des nouvelles de leur album dont on parle tant, Culture III. Il y avait des rumeurs selon lesquelles il arriverait dans le courant de 2020, mais avec la nouvelle année arrivant la semaine prochaine et aucun album en vue, nous attendons peut-être un peu plus longtemps. Consultez le post d’Offset ci-dessous. Assurez-vous également de lire notre article sur Culture III: Nouvel album de Migos (« Culture 3 »): Tout ce que nous savons.