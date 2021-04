« Offrir des produits en échange d’avis 5 étoiles »: c’est ainsi qu’ils vous escroquent sur Amazon

Aux vendeurs Amazon promet des avis 5 étoiles et des commentaires positifs sous des produits qui ne valent probablement pas beaucoup d’enthousiasme. Il promet à ses utilisateurs les mêmes produits gratuitement leur demandant de revoir pour ses fournisseurs. L’intermédiaire exerce une activité de vente d’avis sur Télégramme, au sein d’une chaîne grâce à laquelle il prétendait à 45secondes.fr pouvoir gagner « presque l’équivalent d’un salaire complet chaque mois ».

Une liste défile sur la chaîne en question nombre infini d’objets de valeur petite ou moyenne. Un bot publie régulièrement des publicités sur des articles qui doivent être promus, et les utilisateurs intéressés par un produit particulier cliquent dessus, s’engageant à l’acheter et d’écrire une critique flatteuse à ce sujet. Une fois le produit acheté et le commentaire rédigé, l’utilisateur en télécharge toujours un écran sur Telegram: lorsque le Chèque de l’activité est réussie, le vendeur du produit rembourse le montant de l’achat sur un compte PayPal choisi par l’utilisateur.

Celui qui gère la chaîne (qui n’est pas la seule du genre) fait office d’intermédiaire pour une activité très recherchée par de nombreux magasins qui vendent sur Amazon: rédiger des avis positifs. Pour cela, mettez en contact vendeurs et évaluateurs fruit pour lui aussi: « Les commissions que les vendeurs vous versent vont de 2 à 5 euros par produit en moyenne, et cela dépend aussi du type de produit. Pour un casque bluetooth facilement vendable, ils vous donnent une commission moins élevée que pour une crème pour le visage. « . L’automatisation du processus en exploitant des services spécialisés et des plateformes de messagerie permet de recruter des utilisateurs – et donc des avis – en masse, avec une conséquence apparemment contre-intuitive: pour les vendeurs, la dépense économique due au paiement de l’intermédiaire et la valeur des biens remboursés est parfaitement négligeable.

L’avantage de pouvoir se vanter d’excellentes critiques sur Amazon est en fait trop gourmand: la plate-forme privilégie les produits bien évalués et les utilisateurs eux-mêmes peuvent utiliser des filtres qui excluent des recherches tous ceux qui se situent en dessous d’un certain niveau d’avis; Ajoutez à cela que la concurrence à affronter dans une vitrine mondiale vient littéralement du monde entier, et que se démarquer dans un tel paysage est complexe pour le dire légèrement.

Peu importe alors qu’Amazon mettre en place des contrôles stricts: «Les avis achetés vont à l’encontre de la réglementation d’Amazon», qui emploie des algorithmes précis capables de comprendre lorsqu’un utilisateur effectue une activité d’examen suspecte, voire suspend sa capacité à laisser d’autres avis sur la plateforme. « Créer un nouveau compte suffit à résoudre le problème », et de plus avec des chaînes Telegram complètes disponibles et une audience potentielle de dizaines de milliers d’utilisateurs uniquement en Italie, la réserve de nouveaux critiques il ne s’épuisera pas presque jamais.

Ce qui est perdu, c’est la précision du système: des produits potentiellement défectueux ou invalides viennent systématiquement poussé comme phénoménal, à tel point qu’une sonnette d’alarme dans ce sens devient la présence d’un nombre excessif d’avis positifs. Comme l’a déclaré le responsable anonyme de la chaîne Telegram interviewé par 45secondes.fr, « si vous cherchez un produit, il suffit de voir la moyenne des critiques: si 85% sont 5 étoiles, cela signifie que quelque chose ne va pas ».

