Offrez Spotify dans chaque pièce en cette période des fêtes – Spotify

Vous travaillez toujours sur votre liste de cadeaux des Fêtes? Laissez-nous être votre guide. Cette année, beaucoup de streaming sur Spotify était inspiré des activités à domicile. Alors pourquoi ne pas suivre les tendances – obtenez un cadeau qui aide vos amis et vos proches à continuer à profiter de l’audio de n’importe quelle pièce de leur maison.

Des haut-parleurs et téléviseurs intelligents aux écouteurs sans fil et aux consoles de jeu, ces gadgets offrent une excellente qualité de diffusion audio à chaque membre de la famille. De plus, tous les produits fonctionnent avec un compte Spotify gratuit ou Premium, vous savez donc qu’ils seront bien utilisés. (Assurez-vous simplement de vérifier que l’article est disponible dans le pays dans lequel vous vivez.)

Pour un streaming mains libres dans la cuisine: Nest Hub Max

Faites passer la préparation des aliments ou le lavage de la vaisselle avec une simple demande: « Ok Google, fais jouer ma playlist Discover Weekly. » L’écran intelligent Nest Hub Max de Google deviendra rapidement le centre de votre maison intelligente, grâce aux réponses personnalisées de Google. De plus, l’écran HD de 10 pouces du Nest Hub Max vous permet de regarder les actualités, les sports en direct, vos émissions et films préférés via YouTube TV, Netflix, Disney + et maintenant des podcasts vidéo sur Spotify. Demandez au Nest Hub Max de montrer vos photos de famille préférées, de vous aider avec des suggestions de recettes, d’allumer les lumières ou de baisser votre thermostat, le tout avec «Hey Google».

Pourquoi ne pas offrir la musique, la télévision et les films en un seul? Avec Spotify sur les téléviseurs intelligents Amazon Fire TV Edition, votre être cher pourra profiter de toute la musique et des podcasts qu’ils diffusent régulièrement, à partir du grand écran. Ils pourront parcourir les albums, les chansons et les listes de lecture à l’aide de la télécommande ou via Spotify Connect sur leur téléphone ou leur tablette. Ils pourront même basculer entre les deux pour une expérience totalement transparente. Pour les autres intégrations Amazon Fire TV, jetez un œil à la Fire TV Cube, Fire TV Stick, et Barre de son Fire TV Edition.

Ceux qui travaillent à domicile cette année savent que les distractions abondent. Le Bose Le casque Noise Cancelling Headphones 700 UC équipera votre donateur pour collaborer en toute confiance (et rester concentré) quoi qu’il arrive. Avec un système de microphone adaptatif à isolation vocale, une suppression du bruit instantanément réglable et un module Bose USB Link Bluetooth®, l’utilisateur obtiendra un son personnalisé de haute qualité avec une connexion sans fil fiable. De plus, les utilisateurs iOS peuvent démarrer et arrêter leur session d’écoute Spotify avec une seule touche.

Pour se détendre dans la salle de jeux du sous-sol: Gaming Galore

Avec deux nouveaux consoles sur PlayStation et Xbox cette année, les joueurs (et leurs proches) ont une grande décision à prendre. La PS5 et la Xbox X | S s’intègrent à Spotify pour une musique incroyable ou un son de podcast pendant le jeu. Ou, le destinataire peut utiliser les consoles comme haut-parleur lorsqu’il fait une pause d’écran. Pour vous aider à prendre votre décision, découvrez les nouvelles façons de contrôler Spotify la PS5 ou accédez à Spotify sur la Xbox X | S. De plus, Spotify est maintenant disponible au téléchargement via le Magasin de jeux épiques. Récupérez-le dans la boutique Epic Games lanceur ou ajoutez-le à votre bibliothèque directement depuis Page produit de Spotify.

Pour passer d’une pièce à l’autre (ou même quitter la maison): Smartphones Samsung Galaxy avec Galaxy Buds + et Galaxy Buds Live

Si votre proche aime bouger, offrez-lui un cadeau assorti. Spotify est préinstallé sur Smartphones Samsung Galaxy dans le monde, y compris le Galaxy S20, le Galaxy Z Flip et le Galaxy Note 20. Cela signifie que les utilisateurs peuvent commencer à lire leur musique et leurs podcasts préférés dès que le papier d’emballage est retiré. De plus, pour les utilisateurs d’Android, les Samsung Galaxy Buds + et Galaxy Buds Live offrent une lecture Spotify à une touche: pas de fils, pas de pression sur plusieurs icônes, juste de la musique à leurs oreilles. Offrez le cadeau de Spotify One-Touch; le moyen le plus simple et le plus personnel de diffuser partout et à tout moment.



Spotify est désormais disponible sur plus de 2000 appareils de 200 marques. Parcourez des centaines d’idées cadeaux pour vos proches (ou même pour vous-même) sur Assistant de recherche de périphériques de Spotify Everywhere.