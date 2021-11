Offrez le plus beau des cadeaux à vos enfants avec l’ours Cubby

PURSE PETS LICORNE - COMPAGNON INTERACTIF FORMAT SAC A MAIN - Animal Interactif Qui Cligne Des Yeux Avec Effets Sonores et Différents Modes De Jeu - 6062241 - Jouet Enfant 5 Ans et +

COMPAGNON A PORTER - Plus qu’un sac à main, plus qu’un animal interactif, découvrez le seul compagnon interactif format Sac à Main ultra tendance Prêt à porter et pratique pour ranger ses objets préférés SAC A MAIN INTERACTIF LICORNE - Cette licorne est un animal interactif : il cligne des yeux et interagit avec l'enfant Chaque compagnon Purse Pets dispose de sa propre personnalité et peut être emporter partout 3 MODES DE JEU - INTERACTIF : Purse Pets réagit au toucher en clignant des yeux, en faisant les yeux doux, en envoyant des bisous ou en ronronnant. QUESTIONS/RÉPONSES : il répond aux questions en clignant des yeux et en faisant des sons amusants. CHANSONS : il se met à chanter quand on le balade DÉFILÉ DE MODE - C'est parti pour le défilé Dynamisez vos tenues à l'aide du sac à main interactif super tendance et organisez vos propres défilés de mode Un mode de jeu permet même d'activer la musique d'un défilé, on y entend alors les photographes et les applaudissements 25 SONS ET RÉACTIONS - Le sac à main Purse Pets Licorne possède 25 sons et réactions pour des heures de jeu et de complicité CRÉEZ DES LOOKS UNIQUES - Le Purse Pets Licorne de Spin Master vous permettra de compléter votre garde-robe et de créer des looks uniques Avec Purse Pets, votre garde-robe n’a jamais été aussi tendance JOUET ENFANT 5 ANS - Le compagnon interactif format sac à main Purse Pets convient aux enfants de 5 ans et + ; dynamisez vos looks et partagez des moments de complicité avec votre animal interactif CADEAU ENFANT - Pour la rentrée, un anniversaire ou Noël, offrez le Purse Pets Licorne ; faites découvrir à vos enfants l'univers Purse Pets avec cet accessoire de mode interactif super mignon