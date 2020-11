Offres de la Cyber ​​Week dans le HP Store: ordinateur portable de jeu Omen 15 moins cher avec code de réduction

Actuellement, le Semaines noires à la place, qui attirent avec de nombreux produits réduits. Surtout des ordinateurs portables comme le tout nouveau sont proposés Ordinateur portable HP ENVY avec la 11e génération d’Intel, mais aussi diverses stations de travail de HP.

Remarque: Avec le bon CYBER11 vous sauve 11 pour cent et vous pouvez obtenir le HP ENVY x360 15-ed1769ng pour seulement 866,70 euros au lieu de 973,82 euros.

L’Omen 15 – ultra fin avec beaucoup de puissance

Une offre très spéciale dans le cadre des Cyber ​​Week Deals dans le HP Store est le portable de jeu Omen 15-dh1750ng, dans lequel fonctionne une Nvidia GeForce RTX 2060. Le portable est proposé pour 1 509,95 euros. Utilisez le code du bon CYBER11, vous pourriez économiser beaucoup d’argent et ne payer finalement qu’à la caisse 1 343,86 euros. Vous économisez donc avec le code du bon un énorme 166,09 euros.

Mais quelle est la particularité du Omen 15-dh1750ng? Il y en a un dans le cahier de jeu Nvidia GeForce RTX 2060, un Intel Core i7 avec six cœurs avec une horloge de base de 2,6 GHz, 16 Go de SDRAM et un Disque SSD MVMe M.2 de 512 Go, pourtant l’Omen 15 est ultra-mince et avec seulement 2,46 kg également très léger.

Ainsi, vous pouvez non seulement jouer à des jeux exigeants avec lui, mais vous êtes également absolument flexible avec le portable de jeu pour vous immerger dans des mondes virtuels de n’importe où. Une technologie innovante devient efficace refroidissement thermique garanti. Puisque vous avez un accès facile à l’intérieur, vous pouvez également agrandir l’Omen 15 individuellement selon vos idées.

© HP

Quel écran est installé? Pour les joueurs, un bon écran avec un taux de hertz élevé et un temps de réponse faible est au moins aussi important que le processeur, la carte graphique et la RAM. Heureusement, Omen 15 peut également vous satisfaire à cet égard. L’écran FHD (1920 x 1080) avec une diagonale de 39,6 cm (15,6 pouces) est un panneau 144 Hz avec un temps de réponse de seulement 7 ms.

Quels liens y a-t-il? Les ports principaux du HP OMEN 15-dh1750ng sont Thunderbolt 3 (x1), USB 3.1 – Type A (x3), Mini DisplayPort (x1), DisplayPort sur USB-C (x1) et DisplayPort sur USB-C (1 X).

Spécifications techniques Ordinateur portable Omen 15-dh1750ng processeur i7-10750H Tact 2,6 GHz, jusqu’à 5,0 GHz avec Turbo Boost système opérateur Windows 10 Famille 64 mémoire vive 16 Go de mémoire SDRAM DDR4-2933 (2 x 8 Go) Mémoire interne 512 Go PCIe NVMe M.2 SS écran Écran FHD d’une diagonale de 39,6 cm (15,6 pouces) carte graphique NVIDIA GeForce RTX 2060 (6 Go GDDR6) Poids 2,46 kg

Combien de temps dure la batterie? Si l’Omen 15 n’est pas connecté à l’alimentation, vous pouvez regarder des vidéos pendant jusqu’à 3 heures et 30 minutes, tandis que l’autonomie de la batterie est de 5 heures et 15 minutes. De plus, la batterie se recharge jusqu’à 50% en seulement 45 minutes lorsque le système est éteint.

© HP

Black Weeks dans le HP Store: les meilleures offres en un coup d’œil

Outre l’Omen 15, il existe de nombreuses autres offres dans la boutique en ligne HP pendant les Black Weeks que vous devriez consulter. Vous pouvez choisir parmi des ordinateurs portables, des ordinateurs de bureau et divers accessoires:

