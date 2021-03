Offre: les nouveaux abonnés PS Plus peuvent maintenant obtenir un crédit PS Store gratuit

Crédit où le crédit est dû: Sony a pris PlayStation Plus vers de nouveaux sommets cette année. Les avantages – en particulier si vous êtes propriétaire de PS5 – sont les plus puissants qu’ils aient été depuis l’époque de la PS3, et c’est clairement un effort concerté du détenteur de la plate-forme pour conserver sa base d’utilisateurs très lucrative. Bien sûr, tout en souhaitant conserver les membres existants dans son écosystème, il est également désireux d’attirer de nouveaux utilisateurs – et il gère un accord jusqu’au 22 mars pour y parvenir.

Si vous ne disposez pas actuellement d’un abonnement PS Plus actif, un abonnement de 12 mois vous rapportera 12,50 € / 15,00 € de crédit PS Store à dépenser pour un jeu. Comme mentionné, cette offre n’est pas éligible pour les abonnés existants, vous ne pouvez donc pas marquer une année supplémentaire de service et obtenir le crédit. Vous devez également acheter votre abonnement via le PS Store en ligne ou celui de la PS4 – bizarrement, les termes et conditions semblent exclure la PS5.

Il y a eu de meilleures offres PS Plus sur le Web ces derniers temps – nos lecteurs américains se souviendront peut-être de l’offre Clés CD plus tôt dans l’année – mais si vous cherchez à vous abonner et que vous ne trouvez pas un meilleur prix, vous pouvez crédit PS Store gratuit, non?