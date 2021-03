Offre: les nouveaux abonnés PS Now bénéficient d’un crédit PS Store gratuit

Si vous êtes déjà PlayStation Plus membre et ne peut donc pas profiter de l’offre actuelle qui vous rapporte un crédit PS Store, que diriez-vous d’un PlayStation maintenant abonnement à la place? Sony propose actuellement une promotion très similaire pour son service de streaming et de téléchargement, selon lequel ceux qui s’inscriront pour la première fois recevront également 15 € de crédit à dépenser dans le PS Store. L’offre est disponible jusqu’à 10h GMT le 23 mars 2021, et un abonnement de 12 mois doit être acheté pour pouvoir bénéficier du crédit PS Store bonus.

Bien que PS Now n’ait pas tout à fait atteint les mêmes sommets que le service PS Plus, un abonnement vous donne toujours accès à des centaines de titres PS4 et PS3 – ces derniers seront diffusés en continu. Pour une liste de tous les jeux PlayStation Now, dirigez-vous vers le lien. Avez-vous été tenté par cette dernière offre? Faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous.