Offre: les abonnements PS Plus 12 mois maintenant jusqu’à un tiers de réduction

Sony confirmé PlayStation Plus les abonnements seraient réduits dans le cadre de la Jours de jeu promotion, et maintenant ces offres sont enfin arrivées. La plupart des détaillants ont choisi de réduire de 25% le prix d’un abonnement de 12 mois à PS Plus, mais ShopTo est allé encore plus loin et l’a réduit de 34%. En tant que tel, vous devriez probablement y emmener votre entreprise pour l’offre la moins chère.

Une fois acheté, un code sera envoyé à l’adresse e-mail associée à votre compte, puis vous pourrez l’utiliser sur le PS Store. N’oubliez pas que vous pouvez empiler votre abonnement, alors n’hésitez pas à acheter plusieurs codes pour prolonger votre abonnement. Nous avons répertorié de nombreux détaillants inclus dans l’offre ci-dessous, alors n’hésitez pas à parcourir à votre guise. Les accords resteront valables jusqu’au 10 juin 2021.

Vous pouvez également prolonger votre abonnement PS Plus via une console PS5 ou PS4 directement via le lien. PS maintenant Des abonnements de 12 mois sont également proposés, et nous avons également inclus quelques liens pratiques vers ceux ci-dessous. ShopTo a encore une fois la meilleure offre.