Offre: Abonnements PS Plus à seulement 26,99 € pour une année complète

PlayStation Plus est sur le point de vivre l’une de ses années les plus fortes dans la mémoire récente, et si vous n’êtes actuellement pas abonné ou que vous cherchez à prolonger votre adhésion existante – eh bien, maintenant, voici une offre pour vous. CD Keys fouille actuellement les codes d’abonnement complets de 12 mois pour 26,99 € – soit moins de la moitié du PDSF de 59,99 €.

Il est à noter que ces codes ne fonctionneront que sur les comptes américains, alors ne l’achetez pas à moins que vous ne vouliez PS Plus sur votre compte américain. Néanmoins, c’est l’un des prix les moins chers que nous ayons jamais vu; cela frise trop beau pour être vrai, mais c’est légitime. N’oubliez pas que même si vous avez déjà un abonnement PS Plus, vous pouvez empiler les abonnements, donc cela vaut toujours la peine de l’obtenir si vous le pouvez.

Jusque là, Tous les jeux PS Plus gratuits en 2021 ont inclus Control: Ultimate Edition, Shadow of the Tomb Raider et Final Fantasy VII Remake. Et, si vous avez une PlayStation 5, vous aurez également accès à Tous les jeux de la collection PS Plus, y compris Monster Hunter: World, Days Gone et God of War. Il n’y a jamais eu de meilleur moment pour s’abonner, pour être honnête.