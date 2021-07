Officiellement confirmé : Netflix se lance dans le gaming

En plus des films, séries, concerts et documentaires, Netflix proposera également des jeux à l’avenir. Après de nombreuses rumeurs, la société a maintenant officiellement confirmé cela. Il faudra un certain temps avant que les premiers jeux « Triple A » fassent partie de votre abonnement Netflix.

Dans une lettre aux actionnaires de la société, Netflix a annoncé le démarrage de l’activité de jeux. Vous pouvez y lire que Netflix se prépare actuellement aux premiers pas dans ce domaine d’activité. La société n’est pas complètement inexpérimentée dans le genre, car elle a déjà produit divers jeux dans le passé, tels que les titres de la série « Stranger Things ».

Les jeux font partie de l’abonnement standard

Autre bonne nouvelle : il ne devrait pas y avoir de frais supplémentaires pour les clients. La nouvelle catégorie de jeu devient simplement une partie des abonnements existants. Il y a encore un petit hic. Dans un premier temps, Netflix veut se concentrer uniquement sur les jeux pour smartphones et tablettes. Les utilisateurs ne devraient donc pas s’attendre à voir « Ghost of Tsushima » ou « The Last of Us: Part II » dans leurs recommandations de si tôt.

À long terme, cependant, Netflix semble également vouloir intégrer de gros titres dans sa propre médiathèque et développer la sienne. Ceci est soutenu par l’engagement de l’ancien producteur d’EA Mike Verdu en tant que vice-responsable du développement de jeux (via Bloomberg). On ne sait toujours pas quand les premiers jeux apparaîtront sur votre compte Netflix. La société n’a pas encore annoncé de calendrier pour l’introduction de la nouvelle catégorie.