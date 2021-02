Officiel: Pokémon Diamant et Perl obtiennent des remakes et le look est idiosyncratique

Les fans espèrent depuis longtemps Remakes de Pokémon Diamant et Perle. La société Pokémon a écouté cette demande et a officiellement présenté aujourd’hui les versions Nintendo Switch de Diamond et Pearl, mais le look ne devrait pas plaire à tout le monde.

Remakes officiels: Pokémon Shining Diamond et Shining Pearl arrivent cette année

Dans le numéro d’aujourd’hui de Pokémon Presents, Pokémon Diamant brillant et Perle brillante révélé. Ce sont des remakes des éditions originales qui ont été publiées pour la Nintendo DS en 2007. Cette fois, nous visitons la région de Sinnoh sur la Nintendo Switch.

Les remakes brillent bien sûr dans un nouveau graphisme. Cependant, le style artistique est très inhabituel: L’ensemble de l’environnement ressemble à un diorama et les personnages ressemblent à de petites figures. Ce n’est que dans les combats que les personnages ont des proportions normales.

Il n’y a pas encore de date de sortie exacte. Mais ça devrait Fin 2021 être prêt. Ensuite, vous pouvez jouer à « Pokémon Radiant Diamond et Shining Pearl » sur la Nintendo Switch.

En parlant de Sinnoh: Un autre jeu Pokémon a été annoncé sur la diffusion en direct d’aujourd’hui. Nous y voyageons à Sinnoh dans un monde ouvert féodal. Toutes les informations sur Pokémon Legends: Arceus est disponible en cette nouvelle.