Officiel : Netflix a confirmé la date de sortie de Stranger Things 4

Il y a enfin une date de sortie pour Stranger Things 4 ! Après de longs retards dus à des complications dues à la pandémie de coronavirus, Netflix a confirmé officiellement quand arriveront les nouveaux épisodes de l’une de ses séries les plus emblématiques. L’annonce était accompagnée d’une vidéo spectaculaire. Connaître tous les détails.

Première Stranger Things 4 sur Netflix

« Le monde a regardé. En 2022 le phénomène mondial revient », était le message que la plateforme a choisi de partager la date de sortie des tout nouveaux chapitres sera en 2022. L’annonce accompagnait des images incroyables qui avaient Eleven et certaines des scènes de la série emblématique.







L’attente est vraiment longue Car le 4 juillet 2019, la troisième saison est sortie et, quelques mois plus tard, Netflix a confirmé le quatrième opus. Cependant, il faudra deux ans et demi pour revoir le spectacle. Le retard prendra fin car le tournage a progressé ces derniers mois, un nouveau teaser officiel est sorti en mai et on sait désormais quand la série reviendra.

Pourquoi les nouveaux épisodes ont-ils pris autant de temps ?

La vérité c’est que La pandémie de Covid-19 a été le principal coupable du retard pris par Stranger Things. Début 2020, la production était prête à reprendre l’activité, mais a dû être suspendue en raison de la crise sanitaire. Ce n’est qu’en septembre 2020 qu’ils ont repris le travail, mais ce n’était pas facile : des protocoles stricts et des problèmes d’organisation ont fait que le tournage n’est pas encore terminé.

Même Gaten Matarazzo, interprète de Dustin Henderson, a avoué les complications en avril de cette année : « Il s’agit vraiment de deviner quand nous tournerons la prochaine fois, quand nous finirons, quand la sortie sera, nous ne savons pas au jour le jour si nous tournerons la semaine prochaine. ».