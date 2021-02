Officiel. Lotus révèle l’édition d’adieu d’Elise et Exige

Lotus dévoile l’édition d’adieu des modèles Elise et Exige. Pour finir en grand, la marque britannique leur a fourni un équipement plus complet et augmenté leur puissance. Un panneau indique qu’il s’agit des derniers modèles de la «vieille» Lotus, puisque la «nouvelle» sera électrique.

Nous avions déjà réalisé que Lotus s’apprêtait à terminer la production des modèles Elise, Exige et Evora cette année, remplacée par un nouveau sport en cours de développement sous le nom de code «Type 131».

La marque britannique, propriété des Chinois de Geely, a non seulement confirmé cette nouvelle mais vient de dévoiler les versions d’adieu des modèles Elise et Exige, présentées au marché sous le nom de «Final Edition».

Lotus Elise Sport 240 édition finale

Selon Lotus, les Elise Final Edition et Exige Final Edition rendront disponible la liste la plus complète d’équipements extérieurs et intérieurs jamais proposés sur ces modèles. Cela signifie qu’ils seront les versions les mieux équipées des voitures de sport britanniques depuis le lancement initial d’Elise en 1996 et quatre ans après l’Exige.

Les couleurs évoquent le «vieux temps»

Ces modèles seront proposés avec une gamme de couleurs de carrosserie emblématiques, qui évoquent le «vieux temps», comme le bleu azur utilisé il y a 25 ans lorsque Lotus a publié les premières images de la production Elise.

Les options incluent également Racing Green comme évocation du prototype présenté au Salon de Francfort 1995 ou Black, faisant référence au championnat Autobytel Lotus Elise.

Lotus Exige Sport 390 édition finale

La nouvelle Elise Sport 240 Final Edition remplace l’Elise Sport 220. Le moteur 1,8 litre «suralimenté» développe une puissance maximale de 240 ch, soit 23 ch de plus que la version précédente, et offre un couple de 244 ch Nm.

La marque annonce une accélération de 0 à 100 km / h en 4,1 secondes. Les nouvelles roues anthracite à dix rayons pèsent moins d’un demi-kilogramme que leurs prédécesseurs, sous un régime pouvant inclure des panneaux en fibre de carbone en option.

À un niveau supérieur, Lotus propose l’Elise Cup 250 Final Edition, qui reçoit un ensemble d’accessoires aérodynamiques et encore plus (naturellement) d’équipements plus complets, sans oublier les amortisseurs bilstein sport et les barres stabilisatrices réglables. Ce modèle peut également être équipé de panneaux en fibre de carbone (également en option), permettant de réduire le poids à vide (et sans carburant) à 931 kg.

Nécessite disponible en trois options

En ce qui concerne l’Exige, la gamme se compose de trois variantes: Sport 390, Sport 420 et Cup 430. Tous ont de nouveaux équipements, de nouvelles roues, de nouvelles couleurs de carrosserie et des autocollants. De plus, toutes les versions de l’édition finale ont un panneau indiquant qu’il s’agit des dernières voitures de la «vieille» Lotus. Ce trio partage un moteur V6 «suralimenté» de 3,5 litres, originaire de Toyota.

Lotus Exige Sport 420 édition finale

L’Exige Sport 390 remplace la précédente 350 et le nom indique une augmentation de puissance de 47 ch pour un total de 397 ch. Lotus revendique une accélération de 0 à 100 km / h en 3,7 secondes et une vitesse de pointe de 277 km / h dans une voiture qui ne pèse que 1138 kg,

L’Exige Sport 420 est le successeur du Sport 410 et dispose de plus de 10 ch pour offrir l’Exige de route le plus rapide jamais conçu. L’accélération de 0 à 100 km / h se fait en 3,3 secondes dans ce sport avec un moteur de 420 ch qui ne pèse que 1110 kg. La liste des équipements standard est assez complète, avec les barres anti-roulis avant et arrière d’Elbach et les freins AP Racing avec étriers à quatre pistons.

LIRE TROP

Au revoir, combustion. Lotus sera une marque de véhicules électriques

Le modèle le plus radical de cette gamme est l’Exige Cup 430 Final Edition, qui s’adresse aux pistes. Le moteur de 430 ch permet une accélération de 0 à 100 km / h en 3,2 secondes de 280 km / h. L’inclusion de panneaux en fibre de carbone et de roues ultra-légères de 17 pouces à l’avant et 18 pouces à l’arrière a permis de réduire le poids à seulement 1110 kg.

Les prix sont déjà connus

Les prix de référence de cette édition finale pour la zone euro sont également connus. Avant impôts, les Elise Sport 240 et Elise Cup 250 sont proposées pour 47 479 euros et 53 750 euros.

Lotus Exige Sport 420 édition finale

Quant à l’Exige Sport, les versions 390 et 420 sont disponibles respectivement à partir de 67.151 euros et 83.610 euros. La version Cup 430 peut être achetée pour un prix à partir de 108 403 euros. Nous rappelons à nouveau que ces prix n’incluent pas les taxes au Portugal telles que les ISV et la TVA.

Quant à Evora, Lotus affirme qu’elle recevra également une édition spéciale plus tard cette année pour marquer ce modèle. Il convient de noter que la production combinée de ces trois modèles était d’environ 55 000 unités.

