Officiel : les séries et films les plus recherchés sur Google en 2020

Parasite, Money Heist, Enola Holmes et The Umbrella Academy figuraient parmi les séries et films les plus recherchés sur Google en 2020. Consultez la liste complète !

tendances Google a dévoilé sa liste officielle avec les recherches les plus effectuées en 2020. Logiquement, le coronavirus a été le plus suivi au niveau général dans une année marquée par la pandémie historique de Covid-19. Là où il y a eu des surprises, c’était dans les séries et les films les plus recherchés sur Google, où divers titres sont apparus. Passez en revue le plus populaire!

Google recense chaque année les sujets qui intéressent le plus les internautes du monde entier. L’entreprise possède la plus grande base de données de la planète : en moyenne 4,5 millions de recherches, selon les statistiques de Domo. Uniquement sur Androïd, le géant de la technologie compte 2 milliards d’utilisateurs. Des chiffres aussi impressionnants donnent une grande importance à la liste publiée aujourd’hui.

Quel a été le film le plus recherché sur Google en 2020 ?

Il y avait une bande qui se démarquait du reste : parasite. La production coréenne était en tendance depuis le 9 février lorsqu’il est devenu le premier titre étranger à remporter l’Oscar du meilleur film. Le pic de suivi a eu lieu dans la semaine de sa consécration et le pays le plus intéressé était Singapour.

La surprise a commencé à la deuxième place, où il s’est positionné 1917. Le film britannique réalisé et produit par Sam Mendes est sorti au Royaume-Uni le 10 janvier et a généré beaucoup d’attentes jusqu’à ce qu’il soit classé deuxième du classement. Il complète le classement Black Panter, produit du décès de sa star Chadwick Boseman le 28 août.

Quelle a été la série la plus recherchée sur Google en 2020 ?

Les émissions de téléréalité ont dominé les émissions en 2020. roi tigre a été le plus googlé suivi de Grand frère Brésil. mini-série documentaire sur Joe exotique Il est sorti sur Netflix le 20 mars et a coïncidé avec les premières mesures de confinement pour le coronavirus. Pendant ce temps, le grand frère brésilien Il s’est terminé le 27 avril et a fait fureur dans le pays sud-américain.

La troisième place du classement est occupée par l’une des sorties les plus attendues de l’année : La Casa de Papel. Le lancement de la quatrième saison en avril et en pleine pandémie, a provoqué un fort pic qui l’a placé parmi les premiers. D’autres productions Netflix suivent : Cobra Kai, The Umbrella Academy, Emily à Paris, Ozark et Lady’s Gambit.

