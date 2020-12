Officiel. Le Suv électrique Toyota Arrive En Europe

Malgré une forte concentration sur les hybrides et l’hydrogène, Toyota ne veut pas laisser de côté l’investissement dans les véhicules électriques à batterie et la preuve en est l’annonce qu’elle s’apprête à faire connaître un SUV 100% électrique pour le marché européen.

Basé sur la nouvelle plateforme e-TNGA, on sait peu de choses sur ce modèle, qui devrait arriver l’année prochaine et sera le premier d’un total de 10 modèles à zéro émission que la marque prévoit de lancer sur le Vieux Continent d’ici 2025.

Bien qu’il soit spécialement conçu pour l’Europe, ce nouveau SUV dont les dimensions devraient être proches de celles du RAV4 sera, selon le responsable du développement produit Toyota Europe, un modèle mondial. Quant à sa production, elle aura lieu dans une usine Toyota au Japon exclusivement pour les modèles électriques.

Ce que l’on sait déjà sur la plateforme

Pour l’instant, on sait peu de choses non seulement sur ce nouveau SUV mais aussi sur la plate-forme qui servira de base. Pourtant, la marque japonaise a déjà révélé un taquin du nouveau modèle et quelques détails sur l’e-TNGA qui, selon les Britanniques d’Autocar, auront été développés en collaboration avec Subaru.

Selon Toyota, le principe de base de cette plateforme est que le positionnement de certains éléments reste toujours fixe tandis que d’autres peuvent voir leur positionnement changer en fonction du modèle en question. Selon la marque japonaise, cela permet à cette plate-forme de servir de base pour des modèles de largeur, hauteur, empattement et longueur différentes.

De plus, l’e-TNGA peut servir de base pour les modèles à traction arrière, avant ou intégrale et, selon Toyota, pourra accueillir différents types de batteries et moteurs de capacités différentes.