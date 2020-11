Officiel. Le successeur de la Lamborghini Aventador gardera le V12 atmosphérique

À l’heure où l’avenir de Lamborghini a souvent été discuté, une chose semble certaine à propos de la marque Sant’Agata Bolognese: les V12 atmosphériques doivent garder et le successeur de la Lamborghini Aventador continuera à utiliser ce type de moteur.

La confirmation a été faite par Maurizio Reggiani, directeur technique de la marque italienne, dans des déclarations à Car and Driver et garantit ainsi que Lamborghini restera (au moins quelques années de plus) fidèle à ses racines.

Pourtant, dans une sorte de signe des temps, le V12 atmosphérique qui fera partie du successeur de la Lamborghini Aventador ne «viendra pas seul», étant accompagné d’un système hybride, ce que nous avons déjà vu se produire dans la nouvelle Lamborghini Sián.

L’objectif, bien sûr, est la réduction obligatoire des émissions et de la consommation, Reggiani ajoutant que l’électrification permettra de compenser certains des «points faibles» des moteurs atmosphériques.

Le dernier des Mohicans?

Pour l’instant, on sait peu de choses sur le successeur de la Lamborghini Aventador, pourtant Reggiani a déjà «levé un peu le voile» sur la super voiture de sport que la marque italienne envisage de lancer l’année prochaine.

De cette manière, le directeur technique de la marque italienne a suggéré que le moteur électrique puisse apparaître sur l’essieu avant, déclarant «si nous avons la possibilité d’avoir un essieu avant avec vectorisation de couple, nous pouvons faire quelque chose de vraiment exceptionnel dans le domaine de la dynamique».

Il reste à déterminer si la nouvelle supercar utilisera soit une batterie ou des supercondensateurs – comme c’est le cas avec Sián – pour alimenter le moteur électrique.

La confirmation que le successeur de l’Aventador continuera à parier sur le V12 fera de Lamborghini la dernière marque du groupe Volkswagen à proposer des moteurs 12 cylindres. Après tout, Bentley a déjà annoncé qu’elle abandonnerait le W12, prévoyant de devenir 100% électrique d’ici 2030.

Source: voiture et conducteur.