Officiel: le groupe de coordination Facebook s’appellera Meta à l’avenir

Les rumeurs concernant le changement de nom se sont confirmées : la société Facebook s’appellera à l’avenir Meta. Le changement de nom ne s’applique qu’au groupe parapluie, le réseau social Facebook continuera à porter le nom. De même toutes les autres filiales telles que Instagram, WhatsApp et Oculus. De plus, Meta devrait également fonctionner sur sa propre montre connectée.

Mark Zuckerberg lui-même a annoncé le nouveau nom Meta jeudi à Connect 2021. Meta doit agir comme une soi-disant marque ombrelle et regrouper tous les services de l’entreprise, de la même manière qu’Alphabet le fait chez Google. Le nom Meta a été choisi avec soin : l’objectif de l’entreprise est de créer un « métavers » dans lequel les expériences sociales en ligne d’aujourd’hui fusionnent avec le monde réel, selon le communiqué de presse.

La réalité virtuelle et mixte gagne en importance

Le « Métavers » devrait permettre aux gens de « réseauter avec leurs amis et leur famille, de trouver des communautés et de créer des entreprises ». En plus des liens sociaux, les sujets qui devraient être au centre des préoccupations au cours des dix prochaines années comprennent également le divertissement, les jeux, le fitness, le travail, l’éducation et le commerce.

De plus, Meta souhaite se concentrer davantage sur la réalité virtuelle et mixte. L’un des objectifs est de développer la prochaine génération de réalité mixte basée sur Oculus Quest 2. Meta n’a pas encore révélé d’informations plus détaillées sur la façon dont l’ensemble devrait fonctionner et ressembler.

Le premier grand méta-projet est-il une smartwatch ?





Meta pourrait travailler sur une montre connectée avec une caméra selfie.



Image : © Bloomberg 2021



Des informations concrètes sur les futurs plans de Meta ne sont pas encore disponibles. Pourtant, le soir de l’annonce par Meta, Bloomberg avait déjà pu découvrir des informations sur un éventuel premier projet. Apparemment, la société travaillerait sur une montre intelligente avec une caméra selfie. Une image de la montre intelligente est apparue dans l’application iOS « Facebook View », avec laquelle les utilisateurs peuvent contrôler les lunettes intelligentes Ray-Ban Stories.

À l’exception de la photo, cependant, aucune information sur la smartwatch n’est connue à ce jour. L’image montre une horloge dans le design typique d’une montre connectée. Dans le bord inférieur se trouve une caméra logée dans une encoche. Il semble également y avoir un bouton de commande sur le côté droit.