Officiel. La production de l’Audi e-tron GT a déjà commencé

Après l’avoir conduite sur les routes grecques, l’Audi e-tron GT a vu la production commencer à l’usine Böllinger Höfe dans le complexe Audi Neckarsulm, le même endroit où des modèles comme les variantes hybrides sont produits brancher et hybride doux des A6, A7 et A8 ou des Audi R8 très différentes (et peu axées sur l’écologie).

Premier modèle 100% électrique d’Audi à être produit en Allemagne, l’e-tron GT est aussi, selon Audi, le modèle de son histoire qui est entré en production le plus rapidement, malgré toutes les conditions associées à la pandémie Covid-19. auquel le monde est confronté.

De plus, l’Audi e-tron GT est également pionnière chez Audi car c’est le premier modèle dont la production a été planifiée sans l’utilisation de prototypes physiques. De cette manière, toutes les séquences de production ont été testées virtuellement, en utilisant Logiciel développé par Audi lui-même et des applications de réalité virtuelle.

Écologique dès la production

La préoccupation environnementale de l’Audi e-tron GT ne se limite pas au fait qu’elle ne consomme pas d’énergies fossiles, et la preuve en est que son processus de fabrication est neutre en carbone grâce à l’utilisation d’énergies renouvelables à l’usine de Neckarsulm ( l’électricité est obtenue à partir de sources renouvelables et le chauffage est assuré par le biogaz).

Concernant le démarrage de la production de l’e-tron GT dans cette usine (qui a été agrandie, rénovée et améliorée pour accueillir la production d’un modèle), le directeur de l’usine, Helmut Stettner, a déclaré: des produits Audi, l’e-tron GT est également parfaite pour l’usine de Neckarsulm, en particulier pour l’usine de production de voitures de sport de Böllinger Höfe ».

Quant au fait que la production ait démarré si vite même dans un contexte de pandémie, cela affirme qu’elle est « le résultat de compétences combinées et d’un excellent travail d’équipe ». Maintenant que la production de l’Audi e-tron GT a commencé, Audi a juste besoin de la révéler sans aucun camouflage.