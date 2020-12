Officiel. Ineos Grenadier sera produit dans l’usine où sont fabriqués les Smart

Il y a quelques mois, nous avons appris qu’Ineos Grenadier n’allait pas être (partiellement) produit à Estarreja, maintenant nous découvrons où INEOS Automotive va produire tous les terrains indiqués pour les fans du Land Rover Defender original.

Confirmant les intentions de produire l’ensemble du terrain dans une «unité industrielle déjà en fonctionnement, en profitant de la main-d’œuvre avec une histoire de construction dans le domaine automobile et de la capacité technique installée», INEOS Automotive a annoncé le rachat de l’usine Mercedes-Benz de Hambach , où le Smart EQ fortwo est actuellement produit.

Si vous vous souvenez bien, Daimler souhaitait depuis quelque temps vendre l’usine française où, depuis 1997, plus de 2,2 millions d’unités des différentes générations de la fortwo (et plus récemment de la forfour) ont été produites. Cela est dû au fait qu’après avoir vendu 50% de Smart à Geely, Daimler a accepté que le développement et la production de la prochaine génération de citoyens de la marque soient transférés en Chine.

Hambach nous a présenté une opportunité unique, que nous ne pouvions en aucun cas ignorer: acquérir une usine de production automobile moderne avec une main-d’œuvre de classe mondiale. Sir Jim Ratcliffe, président du groupe INEOS

La centralité est la clé

Concernant cet achat, INEOS Automotive précise qu’il «garantit l’avenir de l’unité, ainsi que la sauvegarde de nombreux emplois», précisant que sa situation à la frontière franco-allemande, à 200 km de Stuttgart, offre un accès privilégié chaînes d’approvisionnement, talents de l’industrie automobile et marchés cibles.

Selon le communiqué publié par INEOS Automotive, les deux marques devraient accepter de poursuivre la production de la Smart EQ fortwo et de certains composants Mercedes-Benz à l’usine de Hambach. Cela se traduira par environ 1300 emplois.

Cette acquisition marque notre plus grande étape, à ce jour, dans le développement du Grenadier. Parallèlement au programme de tests exhaustif que subissent les prototypes, nous pouvons maintenant commencer les préparatifs pour le démarrage de la production à Hambach de notre 4X4 à partir de la fin de l’année prochaine, pour des livraisons à nos clients dans le monde entier. . Dirk Heilmann, PDG d’INEOS Automotive,

L’hydrogène est aussi un pari

En plus d’annoncer le rachat de l’usine de Hambach à Daimler, INEOS Automotive a également annoncé la signature d’un protocole d’accord avec Hyundai afin que, ensemble, les deux marques explorent de nouvelles opportunités liées à l’économie de l’hydrogène.

Il s’agit notamment de la production et de la fourniture d’hydrogène, de modèles commerciaux, de nouvelles technologies et de nouvelles façons d’appliquer l’hydrogène. De plus, les deux sociétés collaboreront également pour explorer l’utilisation du système Hyundai Fuel Cell chez INEOS Grenadier.

Au cas où vous ne le sauriez pas, à travers sa filiale INOVYN, INEOS est actuellement le plus grand opérateur d’électrolyse en Europe, une technologie qui utilise des énergies renouvelables pour produire de l’hydrogène pour générer de l’énergie, des moyens de transport et des usages industriels.