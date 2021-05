(Officiel) Higehiro Episode 9 – «Le passé», aperçu, date de sortie et mises à jour!

Bon sang! l’épisode précédent était en effet une montagne russe émotionnelle. Cela a commencé assez normal avec une sortie où Mishima et Sayu ont interagi. Mais les choses allaient mal depuis le début et cela est devenu encore pire lorsque Sayu est parti avec Yoshida. Mishima commence à pleurer sur combien elle l’aime et n’est toujours pas regardée comme il regarde Sayu. L’épisode se poursuit dans le festival d’été où Sayu s’ouvre et décide qu’elle doit également rentrer chez elle puisque c’est ce que veut Yoshida. Les fans ont maintenant hâte de connaître l’épisode 9 de Higehiro et nous vous en informerons.

Higehiro Episode 9 – «Le passé»

Le passé de Sayu a été assez mystérieux et son caractère et son attitude le sont aussi. Il n’est toujours pas confirmé que tout ce qu’elle a dit et jusqu’à présent est vrai. D’ailleurs, maintenant nous allons enfin découvrir son passé dans Higehiro ep 9. Maintenant que son frère est venu la ramener à la maison, nous verrons si Yoshida voulait vraiment dire ce qu’il a dit au festival des feux d’artifice.

Date de sortie de l’épisode 9 de Higehiro confirmée!

Heureusement, nous ne verrons aucun retard dans la date de sortie de Jigehiro Ep 9 cette semaine. Cela étant dit, la date de sortie officielle de l’épisode 9 de Higehiro est confirmée comme étant le 31 mai 2021. Le 5ème mois de 2021 se terminera enfin par un épisode super intéressant. Les lecteurs de manga savent exactement ce qui s’en vient, mais le regarder s’animer aura certainement un impact différent. Si vous avez aimé Higehiro, vous aimerez certainement ces anime similaires à Higehiro.

Aperçu de l’EP 9 –

Où regarder l’épisode 9 de Higehiro en ligne?

Crunchyroll est le seul grand joueur qui diffuse Higehiro pour les téléspectateurs en dehors du Japon. Vous pouvez voir tous les derniers épisodes, y compris Higehiro Episode 9 sur le même. Malheureusement, Hulu, Netflix et Funimation n’ont pas encore diffusé cela sur leurs plates-formes. Nous nous assurerons de vous mettre à jour si et quand cela se produit, d’ici là, restez à l’écoute de 45Secondes.fr.