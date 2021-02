Officiel. À partir de 2030, tous les Ford en Europe seront électriques

A peine revenu à la rentabilité en Europe (atteinte au quatrième trimestre 2020), Ford Europe s’apprête à opérer une «révolution» dans sa gamme sur le «Vieux Continent».

Avec un investissement dans l’électrification au niveau mondial et d’ici 2025 d’au moins 22 milliards de dollars (environ 18 milliards d’euros), on le ressentira clairement et intensément en Europe.

Preuve en est l’annonce qu’à partir de 2030, toute la gamme de voitures particulières de Ford Europe sera exclusivement électrique. Avant cela, mi-2026, cette même gamme aura une capacité d’émission nulle – que ce soit via des modèles électriques ou hybrides brancher.

Dans le même temps, toute la gamme de véhicules utilitaires Ford Europe aura la capacité en 2024 d’être équipée de variantes zéro émission, utilisant également des modèles 100% électriques ou hybrides. brancher. D’ici 2030, les deux tiers des ventes de véhicules utilitaires devraient être des modèles 100% électriques ou hybrides brancher.

L’usine de Cologne ouvre la voie

Le meilleur exemple de ce pari sur l’électrification est peut-être l’énorme investissement que Ford Europe s’apprête à réaliser dans son usine de Cologne, en Allemagne.

Une De plus grands centres de production d’Europe et siège de Ford Europe, cette unité fera l’objet d’un investissement d’un milliard de dollars afin de la préparer à la production de véhicules électriques, la transformant en «Ford Cologne Electrification Center».

C’est là que Ford envisage de produire à partir de 2023 son premier modèle électrique conçu pour l’Europe, en tenant compte de la production d’un modèle supplémentaire.

Nous proposerons une gamme exceptionnelle de véhicules électrifiés, soutenue par des expériences et des services numériques centrés sur le client. Stuart Rowley, président de Ford Europe.

Les publicités sont cruciales

Leader du marché des véhicules utilitaires en Europe pendant six années consécutives, Ford est conscient de l’importance de ce segment pour sa croissance et sa rentabilité.

Cela dit, la marque nord-américaine entend conduire la croissance de ce segment non seulement sur des partenariats, mais sur son alliance avec Volkswagen ou ses joint-venture Ford Otosan, comme à travers les services connectés.

Certains de ces services sont «FordPass Pro», un gestionnaire de disponibilité et de productivité, pour les flottes comptant jusqu’à cinq véhicules, ou «Ford Fleet Management», une solution créée en collaboration avec ALD Automotive.