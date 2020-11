Office fonctionne sur les Mac Apple M1 – mais initialement uniquement émulé

Microsoft confirme: Le logiciel Office est compatible avec les nouveaux Mac Apple M1. Au départ, cependant, des programmes tels que Word et Excel sont émulés via Rosetta 2. Microsoft travaille également depuis des mois sur une version Office qui devrait fonctionner nativement sur les appareils M1.

Le package Office fonctionne sur les nouveaux MacBook Air, MacBook Pro et Mac Mini avec la puce M1 d’Apple. Selon le site Web d’assistance de Microsoft, personne n’a à s’inquiéter à ce sujet. Les versions actuelles de Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote et OneDrive peuvent être installées normalement sur les appareils avec Apple Silicon, Microsoft recommande la version Office à partir de novembre 2020 (Build 16.43) ou plus récente. Les optimisations pour macOS Big Sur sont déjà incluses ici.

L’émulation s’exécute automatiquement

Ce sont les applications x86 conventionnelles qui fonctionnent sur les Mac avec des puces Intel. Pour les appareils dotés de la puce M1, cependant, ces applications doivent être émulées, ce qui signifie une sorte de traduction des applications pour la nouvelle puce Apple avec l’architecture ARM. Cela fonctionne automatiquement à l’aide de l’émulateur Rosetta 2, les utilisateurs ne remarquent rien et n’ont pas à effectuer de réglages. Il n’y a qu’un délai lors du démarrage d’une application pour la première fois, car l’émulation est en cours de préparation. Les applications Office devraient alors démarrer plus rapidement.

Aucune date de sortie pour Office natif pour le moment

Il n’est pas encore possible de dire à quoi ressemblera la performance. En règle générale, cependant, les programmes bureautiques simples ne doivent pas submerger la puce M1. Néanmoins, les applications dites «universelles», qui fonctionnent sans émulation sur les Mac Intel et ARM, devraient fonctionner encore plus facilement. Microsoft travaille depuis longtemps sur une version universelle du logiciel Office, mais le constructeur n’a pas encore donné de date de sortie.