Off pour "Zone de destruction"? Sony désactive le site Web officiel

Sony envoie le site officiel de la série de jeux de tir à la première personne « Killzone » à la retraite. Reste à savoir si cela signifie également la fin des futurs jeux « Killzone » ou si une relance est prévue.

Quiconque, pour une raison quelconque, a récemment visité le site officiel « Killzone » a été accueilli par les mots suivants: « Cher visiteur de Killzone.com, le site officiel de la franchise » KILLZONE « a été fermé Les visiteurs sont redirigés vers PlayStation.com. Bien que cette modification n’affecte pas les modes multijoueurs en ligne, les statistiques des joueurs et les classements pour « Killzone Mercenary » et « Killzone Shadow Fall », il ne sera plus possible de créer des clans dans « Killzone Shadow Fall » ou modifier. «

De plus, le développeur Guerilla Games remercie pour les années de soutien et l’enthousiasme de la communauté « Killzone ».

Guerilla Games se concentre désormais sur la série « Horizon »

Comment et si la « Killzone » continuera dans le futur n’est pas clair. La dernière partie du jeu de tir à la première personne est apparue pour la PS4 il y a environ sept ans. Pendant ce temps, Guerrilla Games semble se concentrer principalement sur la série « Horizon » – ce qui est compréhensible. Avec « Horizon Zero Dawn », le studio de développement néerlandais, qui fait partie de Sony depuis 2005, a connu un succès gigantesque. Et maintenant, les fans attendent avec impatience le successeur « Horizon Forbidden West », qui sortira cette année en exclusivité sur PS5 et PS4.

Call of Duty était-il trop dominant?

« Killzone » était l’une des marques phares de Sony sur PlayStation et était même appelé le « Halo Killer ». Avec la concurrence croissante d’autres séries de tir à la première personne, telles que « Call of Duty », le jeu de tir de Sony a perdu de sa pertinence. Guerrilla Games ne se voit peut-être plus en mesure de suivre des studios comme Infinity Ward ou Treyarch et donc d’enterrer la série « Killzone ».