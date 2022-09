Oeufs de Pâques et références de l’épisode 7 de She-Hulk de Disney+

Disney+

Le nouvel épisode de She-Hulk nous montre ce que fait Emil Blonsky avec sa libération conditionnelle et jusqu’où Jen peut aller par amour. Épingle de sûreté!

©IMDBelle hulk

elle hulk a présenté son septième épisode en Disney+ avec une excellente nouvelle pour Jennifer Walters, qui après plusieurs tentatives a finalement eu rendez-vous avec quelqu’un qui s’intéresse à elle et non au Green Goliath qui séduit tous les hommes et fascine ses proches. Cependant, les choses avec Josh ne vont pas bien.

Après plusieurs rendez-vous, ils couchent enfin ensemble et après la rencontre, Josh ne répond pas aux messages de Jen, qui devient insistante et nerveuse en raison du manque de réponse de l’homme qui a réussi à la convaincre. Pendant son attente on peut la voir un instant regarder un épisode de Les Muppets où le populaire Mademoiselle Piggy casse une cage. Jen a sûrement ressenti ça…

le spectacle de Disney+ montre comment celui qui communique avec elle est l’agent de probation d’Emil Blonsky qui lui dit que l’inhibiteur de l’ancien méchant qui l’empêche de devenir Abomination ne fonctionne pas, donc les deux doivent se rendre au centre dirigé par l’ancien rival Hulk, où les retraites spirituelles sont réservé aux caractères spéciaux. Tout en voyageant le long de la route, vous pouvez écouter le thème populaire mmm bop de la bande Hansen des années 90

She-Hulk rejoint un groupe très étrange

Une fois arrivés sur les lieux, ils sont accueillis par Emil qui contrôle parfaitement, seules deux personnes très étranges détruisent la voiture de Jen alors qu’elles luttent pour évacuer leurs émotions négatives. Ce sont le Taureau et l’Aigle. Les autres résidents de ce centre particulier sont le Porc-épic et Saracero, un homme convaincu qu’il est un vampire.

Aussi dans la retraite est l’un des hommes qui avaient attaqué elle hulk à la maison pour prendre votre sang. Elle réagit mal et le jette en l’air, mais choisit ensuite de se contrôler et profite même d’une séance avec le groupe où elle avoue qu’elle était heureuse que Josh s’intéresse à sa forme humaine et non à la super-héroïne qui peut fasciner Le monde entier. Elle se sent blessée ! Ses camarades de classe la convainquent de redevenir Jen et lui suppriment le numéro « prétendant ».

Ensuite, la série remonte trois jours en arrière, juste à la date à laquelle Josh et Jen ont dormi, et montre comment il fait des choses mystérieuses avec son téléphone portable jusqu’à ce qu’il prenne une photo d’elle et en envoie quelques-unes. émoji Contacter « Lourdaud » où il confirme apparemment qu’il a pu obtenir le sang convoité de elle hulk. Petit à petit ce mystère se révèle et on voit qu’ils ont finalement utilisé une technique plus subtile pour atteindre cet objectif.

Vous n’êtes pas encore abonné ? Disney+ pour accéder au contenu exclusif de merveille? s’abonner dans ce lien. Ne pensez plus !

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂