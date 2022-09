Oeufs de Pâques et références de l’épisode 6 de She-Hulk sur Disney+

Disney+

Jennifer Walters revient dans un nouvel opus de She-Hulk profitant cette fois d’un mariage d’un vieil ami qui aura une visite très spéciale.



elle hulk continuez régulièrement Disney+ et cette fois Jennifer Walters est invitée au mariage de Lulu, une vieille amie à elle avec qui elle n’a plus eu de contact depuis longtemps mais qui lui demande de participer à ce moment très spécial de sa vie. Pendant ce temps, Mallory et Nikki ont un nouveau client, M. Immortal, qui, comme son nom l’indique, ne peut pas mourir et utilise cette capacité pour échapper au conflit. Surtout avec ses ex-femmes qui le poursuivent.

Une fois au mariage, Jennifer est surprise par une présence inattendue : Titania ! Oui, l’influenceur qui rend la vie impossible à elle hulk elle fait partie des invités car elle sort avec un ami du futur mari de Lulu. Jen ne réagit pas bien et le méchant profite de cette situation pour faire mal paraître le protagoniste de la série, qui est outré.

Pendant ce temps, Nikki découvre un mystérieux site Web connu sous le nom de Intelligence où l’information est présente selon laquelle M. immortel prétendait être des personnes différentes profitant de son incroyable capacité à mourir et à revivre, ce qui signifie un problème pour le cas qu’elle et Mallory ont entre les mains.

She-Hulk contre. Titania !

Les noces? Les témoins ont transpiré leurs chemises en jouant au célèbre jeu vidéo de Nintendo, Mario Kart, tandis que Jen boit de l’alcool et danse après avoir promis à Lulu qu’elle n’utiliserait pas sa forme verte lors de l’événement. Josh, un homme très confiant, aborde Jennifer juste après qu’elle ait essayé de téléphoner avec son cousin, Bruce Banner.

Puis et quand Josh tentait une approche romantique avec Jennifer qui semblait bien se passer, elle doit aller vomir tout l’alcool qu’elle avait bu auparavant. Une surprise? Titania apparaît et la frappe en la défiant de devenir elle hulk et avoir la vengeance attendue que les deux veulent. Ils se battent puis Titania glisse et se casse les dents. Aie! Nikki et Mallory concluent un accord pour M. Immortel.

Disney+ nous réserve bien des surprises dans ce programme comme la présence de Casse-cou qui n’est toujours pas apparu. En attendant il faut se contenter du câlin que Lulu a fait à elle hulk au milieu de sa fête et un mystère : L’héroïne est surveillé par les responsables d’un site Web plein de menaces contre le Goliath vert qui pourrait bien être l’introduction d’un autre méchant : ¿Le chef?

Le chef est un méchant classique de Hulk qui, dans le Univers cinématographique Marvel sera joué par Tim Blake Nelson dans capitaine amérique 4. Peut-être elle hulk être l’endroit où ce personnage a ses débuts tant attendus compte tenu de la relation étroite de Jennifer Walters avec Bruce Banner et de l’obsession qu’il a Le chef avec des personnes mutées par rayonnement gamma.

