Oeufs de Pâques et références de l’épisode 5 de She-Hulk sur Disney+

Le cinquième épisode de She-Hulk est là et nous pouvons voir comment la rivalité de Jennifer Walters avec Titania grandit chaque jour. Demande inhabituelle !

©IMDBTitania dans She-Hulk

La cinquième tranche de elle hulk pour Disney+ montre comment la rivalité entre Jennifer Walters et Titania gagne du terrain. En même temps, c’est dans cet épisode que elle hulk elle est plus à l’aise que jamais avec sa nouvelle identité de goliath vert de 6 pieds de haut qui pourrait battre même Captain America. L’épisode s’ouvre sur une publicité pour une ligne de produits de beauté sous le nom de elle hulk. Qui les promeut ? Titania !

Jennifer va voir Titania et ils se disputent tous les deux sur l’utilisation du nom elle hulk. Il est clair que ces différences ne peuvent être modifiées devant les tribunaux qu’après un litige juridique. D’un autre côté, Augustus et Nikki se rendent dans un endroit mystérieux où il veut acheter des baskets Iron Man 3 et il y a aussi du merchandising Avengers comme le bouclier de Captain America et le marteau de Thor.

elle hulk il demande à son avocat comment il se fait que Doctor Strange ou Thor n’aient jamais eu de problèmes avec le droit d’auteur de leurs noms. La réponse est que ce sont vos « vrais noms » et non un pseudonyme tel quel elle hulk. Il est temps d’établir que Jen a utilisé le nom elle hulk avant Titania « empruntera ». Au tribunal, la méchante salue l’héroïne: « Joli costume, Shrek ».

She-Hulk en procès

le spectacle de Disney+ montre alors comment Nikki et elle hulk Ils vont chez un couturier pour qu’il confectionne une tenue de super-héros pour le goliath vert. Plus tard, il lui vient à l’esprit que pour prouver qu’elle a toujours utilisé le nom qui l’accompagne actuellement, elle pourrait convoquer les dates qu’elle avait en utilisant son profil à un procès. elle hulk dans une application dédiée à ce genre de réunion.

Les hommes avec qui elle est sortie elle hulk Ils n’ont vraiment pas une haute opinion de Jen. L’un d’eux, avec qui il avait plus de peau, se révèle fasciné par le goliath vert, mais lorsqu’il s’agit de la forme humaine du cousin de Bruce Banner, il est indifférent, chose assez humiliante pour Jennifer qui atteint tout de même son but car le juge dans son verdict la donne comme gagnante et Titania ne peut plus utiliser elle hulk en tant que marque.

A la fin du cinquième épisode de elle hulk Jennifer va chez le couturier, Luke, pour acheter ses nouveaux costumes et nous voyons un œuf de Pâques qui sera sûrement bien plus que ça dans la prochaine entrée de l’émission. De quoi parle-t-on? Dans une boîte, vous pouvez voir le casque du costume jaune de Casse-cou avec un autocollant qui dit « pour emporter ». Émotion!

