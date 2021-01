Oeuf de Pâques « The Last Of Us » découvert après 7 ans

Trouvé un Œuf de Pâques quelque chose de sinistre dans le prologue de « The Last of Us », sept ans après sa sortie officielle.

Caché dans les événements de « Le dernier d’entre nous », un œuf de Pâques n’ajoute pas de connaissances directes, mais a effrayé les utilisateurs de Twitter ils sont juste en train de trouver comment l’activer.

Après avoir traversé plusieurs facettes, le joueur peut trouver une vidéo très détaillée d’une fourmi infecté avec cordyceps à la télévision dans la chambre de Joël.

La méthode pour déverrouiller cela Œuf de Pâques et ensuite aborder le Achèvement à 100% de « The Last of Us » c’est complexe. Le joueur doit commencer par le début et terminer tout le prologue jusqu’au point où le reportage est affiché sur le la télé.

On ne sait pas pourquoi la télévision diffuse cette image, ni même pourquoi Œuf de Pâques c’est tellement caché. Le co-directeur de « Le dernier d’entre nous », Kurt Margenau, a tweeté que « Comme celui qui a écrit le script de cette séquence … cela ressemble à une erreur, tbh. »

Il paraît que fourmi était au départ un test d’ombrage, qui a été laissé après avoir suivi cet ensemble d’instructions spécifiques.