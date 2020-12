"oeil de faucon": "Veuve noire"-Star et d’autres acteurs rejoignent la série

Le tournage de la série « Hawkeye » sur Disney + bat son plein et lentement mais sûrement, de plus en plus d’acteurs sont connus. Six co-stars pour les acteurs principaux Jeremy Renner et Hailee Steinfeld ont maintenant été déterminées – et il y a quelques grands noms parmi les nouveaux venus!

Les acteurs Vera Farmiga (« Conjuring – The Visitation »), Fra Fee (« Les Misérables »), Tony Dalton (« Better Call Saul »), Zahn McClarnon (« Doctor Sleeps Awakening ») et la nouvelle venue Alaqua Cox seront dans le projet » Hawkeye « série, rapporte Variety. Florence Pugh reviendra également dans son rôle de Yelena Belova, un personnage qui apparaîtra dans le prochain film « Black Widow ».

Yelena est la sœur de l’héroïne Marvel de Scarlett Johansson, Natasha Romanoff, qui était à son tour la confidente la plus proche de Hawkeye de Jeremy Renner jusqu’à sa mort dans Avengers: Fin de partie.

Les nouveaux se glissent dans ces rôles

Selon le rapport Variety, Vera Farmiga jouera le personnage de Marvel Eleanor Bishop dans la série « Hawkeye », la mère du personnage de Hailee Steinfeld Kate Bishop.

Pendant ce temps, Fra Fee jouera un personnage nommé Kazi. Derrière cet alias se cache le méchant et mercenaire Kazimierz Kazimierczak, engagé dans la bande dessinée pour tuer Clint Barton alias Hawkeye.

Tony Dalton joue Jack Duquesne, une adaptation du personnage de bande dessinée Jacques Duquesne. Ce dernier apparaît comme un artiste aux couteaux et épées dans le cirque, où il prend le jeune Clint Barton sous son aile.

Zahn McClarnon jouera le père du personnage d’Alaqua Cox: William Lopez, vraisemblablement la version télévisée de Willie « Crazy Horse » Lincoln de la bande dessinée.

Alaqua Cox elle-même peut être considérée comme Maya Lopez alias Echo, une héroïne sourde de Marvel et un excellent combattant au corps à corps, qui utilise parfois également l’alias Ronin.