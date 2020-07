Odeur corporelle et partenariat: si vous ne pouvez pas vous sentir, ne le faites pas

Lorsque nous trouvons notre homologue visuellement attrayant, nous ignorons souvent tous les autres sens. Mais si nous ne pouvons pas nous sentir, cela peut nuire à l’amour. Notre chroniqueur sur l’importance des odeurs corporelles.

La lumière de l’amour était verte: Ines et Andreas avaient écrit en ligne pendant près de deux semaines. La chimie entre eux était juste. “Jackpot”, pensa Ines, qui ne pouvait pas croire qu’elle avait réellement rencontré un homme de rêve potentiel sur Tinder – la plate-forme de rencontre que ses amis utilisaient pour se plaindre de la superficiel. Après les premiers appels un peu timides, les deux ont parlé toute la nuit. Ines était sur le nuage neuf. Elle aimait tout d’Andreas: sa voix, ses opinions sur la vie – et bien sûr, il y avait aussi cet incroyable appel. Le créateur de 37 ans avait les cheveux foncés et pleins, un menton distinctif et ses yeux étaient verts comme des émeraudes. Les deux avaient hâte de se rencontrer pour la première fois.

Le jour de la date, ils étaient extrêmement excités. Andreas était fraîchement rasé et avait l’air encore plus intelligent que sur les photos sur le net. Et lui aussi était submergé par son apparence. Les jambes sportives de la responsable de l’événement, âgée de 35 ans, portaient son jean préféré, elle portait un simple haut en soie et ses cheveux longs étaient noués à la nuque. Elle avait un maquillage subtil, et s’il y avait quelque chose que les deux signifiaient un peu trop bien à cause de son excitation, c’était la quantité de parfum. Ils se sont rencontrés dans un petit café et il ne fallut pas longtemps avant que les deux ne brûlent à l’intérieur.

Quand les sens ne s’harmonisent pas

Les premiers jours étaient comme un rêve: ils allaient faire de longues promenades et pique-niquer dans le parc. Ines correspondait à l’idéal d’Andreas du partenaire parfait, mais il remarqua peu à peu qu’Ines le tenait à distance d’une manière étrange, alors qu’il voulait la manger sur place. Par un après-midi nuageux, ils sont tous deux tombés sous une averse et ont fui sous un auvent. À bout de souffle, ils étaient face à face en sueur et Ines savait maintenant exactement: elle ne pouvait pas sentir l’homme de ses rêves.

Il avait déployé la veste et l’avait tirée vers lui. Inès sentit profondément son aisselle. La plupart des glandes odoriférantes nichent dans l’aisselle, tout comme dans la région lombaire et sur le cuir chevelu. Et c’est tout: aussi prometteuse que l’histoire d’Andreas et Ines avait commencé, elle a rapidement pris fin. Pas de fin heureuse, même s’ils s’aimaient tellement tous les deux. L’apparence est une chose, mais l’odeur est ce qui compte vraiment lors du choix d’un partenaire. Vous avez probablement déjà rencontré quelqu’un que vous pensiez être génial, mais que vous ne pouviez pas sentir! Si les odeurs du corps ne s’harmonisent pas, même le meilleur parfum ne sert à rien.

C’est ainsi que l’auteur Bas Kast le décrit dans son livre «L’amour et comment s’explique la passion»: «Ce n’est pas seulement l’apparence, mais aussi l’odeur d’une personne qui décide si nous tombons amoureux de l’autre ou non».

“Ne te lave plus, je reviens bientôt”

Dormir dans le t-shirt usé de l’autre, se sentir attiré l’un par rapport à l’autre même après avoir fait de l’exercice: cela se produit lorsque nous pouvons sentir l’autre. Incidemment, ce que l’on entend ici n’est pas l’olfactophilie, le soi-disant fétichisme olfactif, dans lequel il incite l’autre personne à renifler des sous-vêtements ou des chaussettes usés. Les renifleurs connus de culottes incluaient Goethe, qui a volé un corsage à sa femme, et Napoléon Bonaparte, qui a écrit à sa femme Joséphine lors d’une expédition: “Ne te lave plus, je reviens bientôt”.

La bonne chimie corporelle et votre propre odeur sont des conditions préalables absolues pour le véritable amour. Nous disposons de 350 types différents de récepteurs olfactifs avec lesquels nous percevons environ 10 000 odeurs, dont nous ne pouvons distinguer que quelques dizaines. Un système récepteur fin pour les substances corporelles, le soi-disant organe voméronasal, nous aide, pour ainsi dire, à absorber l’odeur de l’autre personne et à décider ensuite si l’attraction optique peut devenir plus.

Le propre parfum du corps pénètre dans notre système limbique, où, comme on le sait, se cachent les pousses. À long terme, il ne sert à rien de blanchir l’odeur individuelle avec du parfum. À propos, alors que les femmes aiment particulièrement sentir les hommes avec des niveaux élevés de testostérone, l’apparence des hommes est généralement plus importante.

“Ça sent mon vagin”

Ne pas pouvoir sentir quelqu’un est un signal clair de l’instinct que vous ne pouvez pas renifler l’autre. D’un point de vue biologique, cela ne signifie rien d’autre que le fait que les gènes des hommes et des femmes doivent bien aller ensemble pour produire une progéniture particulièrement saine. En revanche, si vous n’aimez pas l’odeur de l’autre personne, les gènes ne correspondent pas non plus.

Vous avez peut-être même entendu parler de fêtes aux phéromones. Vous pouvez pratiquement renifler votre partenaire potentiel. Les parfums aux phéromones ne sont plus une nouveauté non plus, mais ils sont un véritable best-seller, même si les scientifiques de la revue “Royal Society Open Science” ont analysé depuis longtemps que ces parfums ne séduisent pas plus que leur propre odeur.

Mais l’industrie a un talent pour les produits de dégustation. De nombreuses entreprises se consacrent exclusivement aux parfums corporels. Par exemple, l’actrice Gwyneth Paltrow a récemment lancé sa société. Une «bougie vaginale» – une bougie qui dit: «Ça sent comme mon vagin» – est devenue un succès des ventes. Malgré le prix officiel de 75 $, il a été épuisé – vous l’avez deviné – en très peu de temps.