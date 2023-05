Odesza, Melanie Martinez, Cigarettes After Sex et BZRP, c’est le FESTIVAL à NE PAS MANQUER en 2023

in

©Getty ImagesLe duo américain Odesza dirige les présentations du festival

2023 continue d’apporter des festivals et des concerts au Mexique que personne ne veut manquer, c’est pourquoi nous vous en parlons Heineken Silver Live Outoi, c’est juste annoncé les artistes qui se produiront et où seront-ils Odessa, Mélanie Martinez, Cigarettes après le sexe et bizarreparmi beaucoup d’autres.

« Des créateurs d’Austin City Limits, Vive Latino et Pal Norte, Live Out est né, un festival de musique international qui rassemble les talents les plus importants du monde», souligne la page du festival qui reviendra ce 21 octobre pour sa septième édition à Monterrey, Nuevo León.

+ Quels artistes se produiront au Heineken Silver Live Out 2023 ?

Les présentations sont animées par Odessa, duo américain de musique électronique; et bizarre, producteur et DJ argentin. Aussi comme principaux sont Mélanie Martinez et Cigarettes après le sexe.

De plus, le casting est composé de L’incendie, Lany, clapton, Bob Moïse, griffon, Elderbrook, Le Minuit, NSQK, musicien ambulant, yungbae, Carie, la dame, Renée, lex, Xavibo, Nicole Zignago et Donovan Morales.

Quand les billets Live Out sont-ils mis en vente ? Selon les informations du festival, le prévente sera ce 7 juin via Citibanamex et vente générale le 8 juin via Ticketmaster.



