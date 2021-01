Ode au format numérique

Je ne me souviens pas de la dernière fois que j’ai acheté un livre physique, un CD de musique, un jeu vidéo avec sa boîte ou un DVD / Blu-Ray. Et ne parlons même pas de cassettes, de vinyles ou de VHS, qui étaient déjà près de disparaître quand j’étais petite. Pendant des années, ma vie, mon contenu, ma bibliothèque musicale, ma collection de jeux, de films et de séries, est numérique. Je ne dirais pas 100%, mais 95%.

Je reconnais que le format physique a son ça. Il a ce point nostalgique que John Tones a expliqué lorsqu’il parlait de continuer à écouter de la musique sur cassettes, il peut être partagé avec un simple changement de mains et il est toujours disponible si une entreprise ferme, mais de mon point de vue les avantages offerts par le format numérique, c’est-à-dire la musique sur Spotify, les jeux Steam ou ma bibliothèque Kindle sont trop succulent pour passer.

Mes chansons Spotify ne se rayent pas

Il y a une énorme collection de VHS chez moi. Et quand je dis énorme, c’est énorme. Il y a littéralement des heures et des heures et des heures de vidéos personnelles enregistrées sur ces énormes bandes. Et tu sais quoi? Je ne peux pas les reproduire. Je n’ai pas de VHS à la maison, donc pas de famille assise à regarder à quel point mon frère et moi étions drôles quand nous étions petits. Que si les bandes sont encore en état, bien sûr, qui sait, elles n’ont pas été ouvertes depuis des années. Savez-vous ce qui ne se passe pas? Avec un fichier MP4.

Je joue un MP4 à la télé, sur la console, sur la tablette, sur mon mobile et si vous me dépêchez, je n’ai même pas besoin de le stocker sur un appareil. Je le télécharge sur le cloud, le partage avec qui je veux via un lien et c’est parti, tout le monde pour regarder la vidéo en streaming. Espace physique occupé? 0%. Disponibilité? 100% (Tant qu’il y a une connexion Internet, d’accord, oui, j’achète cet argument).

« Mais c’est que quelque chose dans le cloud ne vous appartient pas, c’est comme enregistrer le fichier dans le cloud d’un autre », diront certains. Et si, tu ne manqueras pas de raison. Le cloud, sauf si vous avez un NAS connecté à votre domicile, n’est pas le vôtre, mais c’est là que le rapport confort / risque entre en jeu. Quels risques prenons-nous lorsque nous téléchargeons quelque chose sur le cloud? Laissez-les nous pirater, d’accord; que l’entreprise ferme, d’accord (si Google, Amazon ou Microsoft ont des plans de fermeture à long terme, bien sûr); que nous ne pouvons pas accéder si nous n’avons pas Internet, d’accord.

Dès que vous vous conformez à certaines mesures de sécurité, vous avez Internet (ce qui est déjà normal, sauf dans certaines zones rurales où, à long terme, c’est probablement aussi) et faites confiance à un grand fournisseur, tous ces risques disparaissent ou sont réduits à pratiquement zéro. Mais aussi le fichier ne ramasse pas la poussière sur une étagère, il ne se détériore pas, il ne se perd pas, il ne pèse pas, il est accessible depuis n’importe quel appareil et lieu et il est toujours là.

Un argument qui est beaucoup utilisé quand on parle du format numérique vs. le format physique est que le contenu peut disparaître des plateformes, quelque chose qui s’applique principalement aux jeux, aux films, aux séries et à la musique. Il est vrai que c’est une corvée lorsque Netflix et Spotify cessent d’avoir tel ou tel contenu que vous aimez en ligne, mais en retour vous avez accès à une infinité de nouveaux contenus que vous pouvez découvrir.

Et j’en dis plus: qu’un album de votre groupe préféré disparaisse sur Spotify, c’est un rouleau, mais c’est encore plus d’avoir dépensé 20 euros sur un CD et être rayéQue vous ne pouvez pas le lire car votre tour / ordinateur portable n’a pas de lecteur de disque ou vous ne pouvez pas le transporter sur votre mobile car il s’avère que les téléphones portables, pour une raison quelconque, n’ont pas de lecteur de CD intégré. Savez-vous ce qui ne se passe pas? Avec un fichier MP3 ou, s’il s’agit d’une chanson assez populaire, avec un compte Spotify, Apple Music ou tout autre service que vous aimez.

Quand on parle de films, je casse une lance en faveur de ceux qui disent c’est décevant de payer pour divers services d’abonnement pour accéder au contenu. Plus il y a de services, plus de segmentation, plus de mensualités et plus il est coûteux d’accéder à tout, nous sommes d’accord. Je le pense moi-même. En fait, je pense que l’achat de films numériques est une bonne chose jusqu’à ce que, pour une raison quelconque, ils ne soient plus disponibles sur la plate-forme et, même si nous les avons payés, nous ne pouvons pas y accéder. C’est moche, mais c’est ainsi que fonctionne la question des droits. Je ne le justifie pas, bien sûr.

Cependant, ma prémisse est que nous devons peser nos préférences. Pour moi, j’insiste, pour moi c’est plus important pour pouvoir voir le film d’où je veux, sans avoir à se soucier de l’emplacement du disque, s’il est rayé, que le lecteur ne casse pas, etc. Existe-t-il des risques lors de la consommation de films et de séries au format numérique? Bien sûr, comme si un chapitre que tout le monde attend depuis des mois ne semble pas bon car la compression charge les noirs, ou que du jour au lendemain le contenu n’est plus disponible.

À propos des jeux vidéo. L’autre jour, en prenant ma chambre, j’ai trouvé une boîte de déménagement remplie de jeux PlayStation 1 et PlayStation 2. Très nostalgique, très « Buah, le ‘Ratchet and Clank 2’, à quel point je me suis frappé », mais au-delà, des disques abîmés par l’usage d’antan, des boîtiers qui prennent de la place et n’apportent rien d’autre que de la nostalgie… Ensuite, j’ai regardé la collection de jeux PS3, beaucoup plus petits, et sur PS4 j’aurai quatre jeux physiques. Le reste? Numérique

Maintenant, parce que je joue sur PC et PC, c’est aussi avec Steam, Epic Games et autres lanceurs de jeux, mais si j’ai acheté une console de nouvelle génération, je n’exclus pas de le faire sans lecteur de disquette. Il est plus facile d’aller dans la boutique de la console, acheter le jeu et le télécharger directement dans la mémoire. Vous économisez de l’espace et l’expérience pratique est la même: vous jouez, point final. Lorsque le jeu est terminé, vous le désinstallez et ciao. Et oui, je vous achète que vous ne pouvez pas le vendre ou le prêter à vos amis, c’est une vérité comme un temple et, actuellement, irréfutable.

Mais en tout cas, je fais partie de ceux qui pensent que le format physique est voué à disparaître. Le numérique finira par l’emporter grâce, en grande partie, au streaming. Cela prendra, bien sûr, mais je suis convaincu que ce sera le cas. Et peut-être devons-nous nous habituer à «accéder» au lieu de «posséder». C’est le meilleur? Cela dépend des priorités de chacun.