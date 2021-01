Ode à l’encre électronique

Les écrans nous entourent. Ils le font également avec une technologie de plus en plus étonnante. Les téléviseurs intelligents nous piègent avec des panneaux OLED de toutes sortes, les téléphones portables nous épatent avec leurs nouveaux écrans aux taux de rafraîchissement exceptionnels et les écrans d’ordinateur nous entourent de courbes impossibles.

Il existe cependant une technologie qui a pris du retard. L’encre électronique est probablement la grande oubliée Dans un monde qui ferait bien de ne pas le mettre de côté Il est vrai qu’il est toujours un protagoniste absolu des lecteurs de livres électroniques, mais son évolution est beaucoup moins remarquable. Cela n’a pas d’importance, car malgré tout et tout le monde, il existe des produits qui montrent que l’encre électronique est (ou peut être) fantastique.

Quand un mobile appelé Yotaphone m’a montré la un futur

J’utilise un lecteur de livres électroniques depuis quelques années, mais avant même d’en devenir un, j’ai eu l’occasion de jouer avec un produit incroyable. C’était le Yotaphone 2, un smartphone qui avait un double écran: d’un côté c’était un mobile « normal », mais de l’autre Il avait – comme son prédécesseur – un écran à encre électronique.

Cette idée m’a capturé. Compte tenu du fait que je lisais de plus en plus sur mon mobile – je l’ai déjà dit – avoir un appareil que je pourrais utiliser de manière mixte en profitant de cette technologie pour lire me semblait fantastique.

Malheureusement, les ombres de ce produit étaient supérieures à ses lumières. Les Yotaphones ont fini par être abandonnés et leur succès a été très limité: le Financial Times a déclaré que seuls 75 000 exemplaires des deux premiers avaient été vendus. Le Yotaphone 3 promis n’est même pas sorti de Chine.

Une technologie qui semble maudite

Et pourtant l’idée semblait géniale. Comme tant d’autres que nous avons vus dans une multitude d’appareils, en fait. L’encre électronique semble avoir une sorte de malédiction sur ses épaules (ou pixels), car à l’exception des lecteurs de livres électroniques, il n’a jamais réussi à cailler dans aucun autre format.

Il existe de nombreux exemples de produits qui ont profité des vertus de l’encre électronique mais qui, pour une raison ou une autre, ne sont jamais parvenus sur le marché. Par exemple, lui Montre Sony FES, une smartwatch qui a profité de cette technologie et a en fait eu un successeur, la FES Watch U.

Il n’a certainement pas été le premier à essayer dans ce segment, et précisément il est difficile de parler du Pebble comme d’un produit infructueuxC’est la smartwatch qui a déclenché tout le phénomène de la smartwatch, et ce, avec un écran à encre électronique.

Ensuite, d’autres variantes apparaîtront, mais malheureusement Pebble n’a pas pu maintenir son succès et l’intérêt et a disparu du marché aux mains de Fitbit, qui a fini par l’acheter pour 35 (maigres) millions de dollars, puis le tuer définitivement.

Les appareils qui commencent à offrir ce qui est considéré comme la grande révolution de cette technologie n’ont pas non plus eu beaucoup de chance: support de couleur. Il y a, bien sûr, des avancées comme celle posée par la nouvelle technologie E-Ink, mais les premiers appareils à arriver sur le marché n’ont pas eu trop de succès.

En dehors de ces appareils, il y a eu des tentatives sans fin pour implémenter cette technologie dans les guidons de vélo, les horloges murales, les claviers, plus de claviers, les partitions musicales pour les musiciens, les panneaux pour les arrêts de bus ou les affiches publicitaires sur les camions. Des idées plus ou moins ingénieuses qui, dans la plupart des cas, en sont restées là.

Malgré la malédiction, il y a ceux qui continuent d’essayer

Malgré cette malédiction apparente, il y a ceux qui continuent d’essayer. Le dernier grand représentant de cette ambition est Lenovo, qui dans l’un de ses derniers ordinateurs portables, le ThinkBook Plus 2 i, propose ce concept du Yotaphone mais adapté à ce cabriolet, qui possède un écran « normal » puis un dos d’encre électronique et grand format. Ils l’ont essayé avant avec le Yoga Book C930 flashy, mais sans grand succès.

Avant ce lancement, nous avons également vu des produits accrocheurs comme le Freewrite Traveler, une machine à écrire numérique dont l’écran utilise également de l’encre électronique pour éviter les distractions de l’écrivain. Le concept est autrefois unique, bien que l’écran de 121 x 70 mm soit petit par rapport aux normes actuelles.

Dans le domaine de la mobilité, nous n’avons peut-être plus de Yotaphone, mais le HiSense A7 5G récemment introduit est particulièrement remarquable pour sa connectivité 5G et pour l’utilisation exclusive d’un écran à encre électronique 6,7 pouces. Ce n’est pas un smartphone conçu pour lire ou regarder du contenu vidéo, mais il peut être très intéressant pour ceux qui lisent surtout sur leurs mobiles.

Il y a ceux qui essaient du domaine du financement collectif. Nous avons l’exemple de Inkplate 10, un écran en papier électronique «recyclé» de 9,7 pouces – qui avait déjà une version 6 pouces – spécialement conçu pour être utilisé avec Arduino Et qui invite les fabricants à profiter de cette technologie, Waveshare propose quelque chose de similaire avec un écran de 7,5 pouces prêt pour le Raspberry Pi.

Le moniteur e-ink de Dasung est beaucoup plus ambitieux. Le Paperlike 253 (pour sa diagonale de 25,3 pouces) est une fantastique promesse de ce qui peut être à venir, et en effet de nombreux lecteurs se demanderont: Pourquoi personne ne fabrique un moniteur e-ink? La vérité est que cela fait longtemps qu’ils n’ont pas essayé de développer ce type d’appareil, mais sa portée et ses performances ne lui ont pas permis de cailler.

Le dernier exemple du potentiel de cet appareil est celui auquel nous avons récemment pu accéder à 45secondes.fr. C’est la reMarkable 2, une tablette avec un écran à encre électronique qui vous invite à lire, mais surtout pour prendre des notes avec votre stylet et ses excellentes performances dans ce domaine.

Le problème est (probablement) le soda

Tous les produits à base d’encre électronique présentent des avantages évidents: leur représentation des polices est spectaculaire en précision et ils sont également beaucoup moins agressifs pour nos yeux. Non seulement cela: l’efficacité de cette technologie est inégalée, et l’autonomie d’un lecteur de livre électronique ne se mesure pas en heures, mais en jours, voire en semaines.

L’Onyx Boox Max3 est un ordinateur portable incroyable pour avoir un écran de 13,3 pouces et être régi par Android. La source.

Contre toutes ces vertus, il existe un atout fondamental qui empêche son application à d’autres domaines. Ce n’est pas la couleur: cette barrière semble être progressivement surmontée. Ce que je pense que cela représente le plus gros obstacle à ces écrans est leur taux de rafraîchissement, ce qui rend son utilisation inappropriée (pour dire le moins) pour le contenu vidéo et inconfortable à considérer comme des solutions de productivité.

Nous le voyons lorsque nous utilisons l’un des navigateurs disponibles pour les lecteurs de livres électroniques d’aujourd’hui. Ils n’ont pas été conçus pour cela, mais le Kindle et le Kobo (par exemple) ont des navigateurs Internet qui vous permettent de naviguer sur Internet. L’expérience, Si vous l’avez essayé, cela épuise la patience de quiconque, et l’utilisation de ces outils est assez tortueuse en raison des temps d’attente et de réponse que ces types de scénarios imposent.

Certains semblent avoir montré que améliorer ces taux de rafraîchissement Sur les écrans à encre électronique c’est possible, mais il semble aussi clair que si E Ink – dominant absolu du marché – n’a pas encore réussi à trouver la clé, c’est pour quelque chose.

J’espère juste qu’ils le feront et que enfin quelqu’un fabrique un moniteur 4K à 30 Hz (pas même 60) d’encre électronique. En tant que deuxième moniteur au travail, ils auraient un candidat pour leur achat ici.